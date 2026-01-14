Google вирішив змінити правила реклами онлайн-гемблінгу по всьому світу

Стало відомо, що технологічний гігант Google вирішив в черговий раз змінити правила для рекламодавців на свій платформі Ads. Цього разу внесення торкнуться просування азартних ігор і соціальних казино.

Google Ads є однією з головних рекламних платформ у світі. Мільйони рекламодавців з різних сфер діяльності знаходять тут своїх клієнтів. Однак їм часто доводиться підлаштовуватися під мінливі правила. Цього разу перебудуватися необхідно рекламодавцям зі сфери азартних розваг.

iGaming можна назвати одним із сегментів світової індустрії розваг, що найбільш активно розвивається. Особливо це актуально в останні кілька десятиліть, коли азартні ігри перейшли у віртуальний формат і стали доступні через інтернет із комп'ютерів або телефонів. Цифрова форма дала змогу азартним розвагам стати набагато різноманітнішими. З'явилося багато таких ігор, які в минулому були неможливі.

Як приклад можна навести знамениті азартні аркади. У статистиці популярності лідирує Jet-X та інші краш-ігри. Ці розваги залучили в індустрію багато нових клієнтів. Схожі дані наводять і тематичні інформаційні веб-ресурси. Знайти відомі онлайн-казино з Jet-X можна через https://jet-x-game.com/, який займає перші рядки в пошуковій видачі. Якщо вивчити ці дані, то майже скрізь можна знайти аркади в списках найпопулярніших у користувачів ігор.

Не дивно, що такий успіх позначився і на фінансових показниках. Розмір ринку вже досяг 93 мільярдів доларів і активно зростає. Це дає змогу рекламодавцям із цієї сфери вкладати великі гроші в рекламні кампанії. Однак тепер ці вкладення мають бути скориговані під нові завдання та умови.

Згідно з чинними змінами в рамках платформи Ads, рекламним вважатиметься весь контент із посиланнями на сайти або додатки азартної тематики. Також розширили список країн, у яких така реклама повністю заборонена. Цими країнами стали Болгарія, Єгипет і Китай.

Крім того, під обмеження потрапляють ігри Mahjong з реальними ставками та онлайн-казино з віртуальною валютою. Нарешті, обмеження торкнулися «соціальних казино». Це віртуальні ігри, в яких імітується казино, але без реальних ставок. Рекламодавці таких ігор повинні надавати відмову від відповідальності, щоб довести відсутність грошових ставок у їхніх розвагах.

Що стосується України, то правила залишаються незмінними. У країні політикою Google Ads також заборонена реклама наземних гральних закладів. Однак онлайн-казино і лотерей заборони не стосуються.







