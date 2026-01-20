 
Загальний стан найбагатших людей світу досяг історичного максимуму

За год оно выросло на $2,5 трлн и теперь составляет рекордные $18,3 трлн, говорится в отчете правозащитной организации Oxfam.

«Новые данные Oxfam показывают, что в 2025 году состояние миллиардеров увеличилось в три раза быстрее, чем в среднем за предыдущие пять лет», — отмечают эксперты. 

Аналитики считают, что резкий рост состояния богатых людей произошел из-за политики Дональда Трампа. Это может привести к экономическим и политическим разногласиям, угрожающим стабильности демократии. По данным организации, число миллиардеров в мире впервые превысило три тысячи, при этом почти половина населения Земли живет в бедности.




