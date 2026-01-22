Ремонт теплотрассы на улице Коблевской, угол Дворянской, обещают завершить к сегодняшнему вечеру.

Работы начались сегодня 22 января в начале седьмого утра. В коммунальном предприятии «Теплоснабжение города Одессы» рассказали, что причиной прорыва стал износ теплотрассы, поскольку «ремонтируют только отдельные разрывы, а весь трубопровод давно не меняли».

В данном случае завезли новые трубы и будет произведена замена изношенных труб на новые на аварийном участке.