Владимир Алексеев был госпитализирован после того, как в пятницу в него несколько раз выстрелили в подъеде его дома на северо-западе Москвы. Нападение последовало за серией убийств высокопоставленных военных, в которых Россия обвиняет Украину.

Мужчина, подозреваемый в покушении на заместителя начальника военной разведки России в Москве, был задержан в Дубае и передан России, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).

В сообщении говорится, что по подозрению в стрельбе был задержан гражданин России Любомир Корба, а также установлены двое "сообщников", один из которых был задержан в Москве, а другой "уехал на Украину".

Владимир Алексеев был госпитализирован после того, как в пятницу получил несколько огнестрельных ранений в жилом доме на северо-западе Москвы, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Следователь выходит из жилого дома, где был ранен заместитель начальника военной разведки РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, Москва, Россия, 6 февраля 2026 г. Pavel Bednyakov/AP Photo

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил вину за нападение на Украину, назвав его "террористическим актом", призванным сорвать мирные переговоры.

Стрельба произошла через день после того, как российские, украинские и американские переговорщики завершили двухдневные переговоры в Абу-Даби, направленные на прекращение почти четырехлетней войны в Украине.

С тех пор как Москва начала полномасштабное вторжение на Украину в 2022 году, российские власти обвиняют Киев в нескольких убийствах военных и общественных деятелей в России. Украина взяла на себя ответственность за некоторые из них, но пока не дала комментариев по этому делу.

Генерал Алексеев - фигура достаточно известная. Евросоюз называл Владимира Алексеева ответственным за перевозку «Новичка» в британский город Солсбери, США обвиняли в «злонамеренных действиях в киберпространстве». В России на протяжении долгих лет именно он курировал деятельность ЧВК «Вагнер». Известно, что Алексеев, который занял должность первого заместителя Главного управления Генерального штаба в 2011 году, планировал ряд крупных операций в Сирии, а также позже - на украинском фронте во время военных действий после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го.





Источник