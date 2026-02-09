Китайский лунный Новый год начнется во вторник, 17 февраля, и ознаменует наступление года Огненной Лошади, последнего в 1966-м. И у нынешних празднований неожиданное, «поттерианское» воплощение талисмана. Рассказываем, почему.

Скоро наступит Китайский новый год и у лунного Нового года 2026-го неожиданно появился талисман: Драко Малфой.

Том Фелтон, сыгравший ухмыляющегося соперника Гарри Поттера в киносаге, всплывает в китайских домах, набирает популярность в соцсетях и украшает новогодний декор – интернет-площадки уже продают украшения с лицом Драко.

В чём же дело?

Может, всё дело в том, что блондины и правда веселятся больше других?

Или зелёный цвет факультета Слизерин вновь в моде?

Или Китай просто на шаг впереди остальных, открыто признавая, что с Драко обошлись несправедливо и что, если посмотреть шире, он не убивал Дамблдора, отверг предначертанную ему судьбу Пожирателя смерти и вообще не был от природы злодеем, а лишь продуктом токсичной семьи, с детства внушавшей ему, что магглорожденные ниже чистокровных? Может, это последний штрих в его пути к искуплению, который мы упрямо не замечаем только потому, что нам с самого начала внушали: очкастый волшебник не может ошибаться, и миллионы зрителей не увидели, что Драко сделал болезненный выбор, разорвав круг насилия и отказавшись слепо следовать своей мрачной судьбе? Lumos, овечки!

Увы, ничего из перечисленного – хотя у блондинов, похоже, и правда всё неплохо. Причина в его имени.

На мандаринский его фамилия Малфой транслитерируется как «Ма-эр-фу». Первый иероглиф означает «лошадь», а последний – «удача» или «благословение». Вместе это звучит весьма благоприятно, учитывая приближающийся Год Лошади – символ жизненной энергии, упорства и успеха.

Малфоемания разрослась, и Фелтон, который недавно вернулся к роли в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя», это заметил. Он репостнул сторис в Instagram о том, что его персонаж стал «символом китайского Нового года в Китае».

У «поттерианы» в Китае огромная армия поклонников. По данным CGTN, с 2000 года, когда вышли китайские переводы серии Дж. К. Роулинг, в стране продано около 200 млн экземпляров книг о Гарри Поттере.

В прошлом году компания Warner Bros. Discovery объявила, что собирается построить в Шанхае крупнейший в мире тур по студии «Гарри Поттера», назвав это «первым туром такого рода в Китае». Открытие ожидается в 2027 году.

