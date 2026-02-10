Об этом заявил глава Национальной полиции Иван Выговский. И объяснил, почему украинцы "минимально" доверяют представителям ТЦК.

Выговский в интервью "Цензор.нет" заявил, что в течение 2022-2026-го годов значительно выросло сопротивление граждан действиям ТЦК — от пяти инцидентов в начале до 351 в прошлом году. Во время интервью он уточнил, что после полномасштабного вторжения полиция зафиксировала 526 фактов сопротивления. Больше всего — 59 — в Харьковской области, а меньше всего — один — в Херсонской.

Глава Нацполиции объяснил, что сопротивление объясняется нежеланием большинства идти в армию: "Мы тоже осуществляем оповещение с ТЦК и СП, и это очень негативно влияет на имидж Национальной полиции".

Иван Выговский считает, что сотрудничество с ТЦК негативно влияет на Нацполицию

Журналист напомнил о словах министра внутренних дел Игоря Клименко, который ранее отмечал, что ТЦК могут это делать и без Нацполиции, ведь имеют на это соответствующие права.

И Выговский это подтвердил.

"Конечно, ТКЦ и СП могут делать оповещение и без работников Нацпола. Привлечение полиции к оповещению предусмотрено законом "О мобилизации" 2023 года. Если представители ТЦК и СП ходят сами, а человек не реагирует, то официально задержать его может только полиция в рамках статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — пояснил он.

Глава Нацполиции рассказал, что есть и другая сторона "сотрудничества" ТЦК и Нацполиции, ведь правоохранители документируют факты коррупции в ТЦК и СП, когда за деньги отпускают ту категорию лиц, которые подпадают под мобилизацию: "Общество об этом тоже знает. Поэтому они минимально доверяют ТЦК и СП, и сразу негативно воспринимают ситуацию, даже когда человека останавливают, чтобы проверить документы", — отметил Выговский.

Он также сообщил, что когда появляется информация о силовых задержаниях граждан ТЦК и Нацполицией и поступают жалобы на полицейских, то проводятся служебные расследования и такими фактами занимается Государственное бюро расследований.

"Очень часто такие факты не подтверждаются. А если подтверждаются и речь идет о нарушении норм при задержании, то полицейского привлекают к дисциплинарной ответственности. Если же речь идет о телесных повреждениях, то расследование проводит Государственное бюро расследований", — пояснил Выговский.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили чиновника территориального центра комплектования, которого подозревают в жестоком обращении с военнообязанными.

Также Фокус писал, что в Одессе работники районного центра комплектования и член общественной организации силой посадили мужчину в автобус и около часа возили по городу, а также требовали от него деньги.

