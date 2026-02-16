Ряд глав государств и правительств стран ЕС на неформальной встрече в Бельгии 12 февраля поднимали вопрос о высокой цене на энергию в Европе, сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

“Это вопрос, который заботит ЕК уже многие годы. Цены на энергию слишком высоки, слишком волатильны, и одна из причин этой волатильности в том, что мы продолжаем зависеть от газа, от ископаемого топлива. И цены на газ поднимают цены на энергию, тогда как ядерные и возобновляемые источники ведут к снижению этих цен”, — сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.





“Мы также зависим от колебаний на международных рынках, из-за которых цены то возрастают, то снижаются. Чем и объясняется эта волатильность”, — продолжила Итконен

Ее просили прокомментировать заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на неформальной встрече европейских лидеров, где она призвала к “построению единого энергетического рынка”. Она пообещала на следующем заседании Европейского совета в марте представить “различные варианты и выводы о том, не пора ли двигаться вперед в вопросе концепции рынка или всех устраивает нынешний рыночный подход”.

По словам Итконен, теперь назрели очень важные вопросы, связанные с инфраструктурой, концепцией рынка, а также требующей большого внимания структурной проблемы цен на энергию. Кроме того, необходимо модернизировать налогообложение энергии, и данный вопрос заложен в рабочую программу ЕК, отметила она.

“В марте вы увидите этот анонсированный энергетический пакет. Очевидно, что некоторые из этих проблем найдут в нем отражение”, — объяснила Итконен.

