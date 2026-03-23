В течение недели с 16 по 20 марта Национальный банк Украины воздерживался от покупки валюты на межбанковском рынке, реализовав $1,34 млрд. Этот объем стал рекордным недельным показателем расходов регулятора в поддержку стабильности гривны с начала 2026 года, сообщает “Минфин”.

Чистая продажа валюты выросла на $307,03 млн по сравнению с показателями предыдущей недели. Такая динамика указывает на рост спроса на иностранную валюту, что заставило НБУ активизировать свое присутствие на рынке для нивелирования курсовых колебаний.

Статистика НБУ на межбанке с начала текущего года свидетельствует о следующем:

операции по покупке валюты не производились;

общий объем продаж составил $9 680,18 млн.

Отсутствие регулятора среди покупателей валюты в течение одиннадцати недель подряд подтверждает наличие структурного дефицита на рынке, который сейчас компенсируется исключительно за счет использования международных резервов.

Как сообщалось, обострение ситуации на Ближнем Востоке повлекло за собой значительный рост спроса на иностранную валюту и укрепление курса доллара как на мировых площадках, так и в Украине. Однако отечественный валютный рынок находится под контролем регулятора.

Согласно предварительным расчетам НБУ, из-за ближневосточного конфликта стоимость горючего в Украине в течение марта уже повысилась на 12,5%, а потенциал дальнейшего роста достигает 16%. Сохранение цен на таком уровне спровоцирует ускорение инфляционных процессов на 0,45 процентных пункта, а с учетом вторичных факторов этот показатель может достигнуть 0,9 п.п.





