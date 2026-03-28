После инцидента с задержанием инкассаторов и изъятием валюты и ценностей в Венгрии Ощадбанк приостановил перевозки за рубежом, но сейчас прорабатывает новые маршруты.

Об этом рассказал председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион.

"С момента инцидента мы не осуществляли завоз средств. Мы прорабатываем новые безопасные маршруты с учетом рисков, которые мы увидели, используя территорию Венгрии", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Кацион подчеркнул, что Ощадбанк - единственный из коммерческих банков Украины, который на сегодняшний день имеет действующую лицензию на такие перевозки по территории Евросоюза.

"Именно поэтому мы имеем возможность закупать валюту без посредников", - пояснил он.

По словам председателя правления Ощадбанка, наличность из ЕС транспортировалась для обеспечения стабильного наличного обращения в Украине и наземная логистика - единственный вариант завоза на территорию Украины для банков. Ранее такие перевозки осуществлялись авиацией.

Кацион отметил, что сейчас Национальный банк Украины покрывает спрос на валюту на внутреннем рынке Украины из собственных резервов. Но "ситуация требует решения", ведь объемы, которые нужны рынку, являются значительными.

"Население и финансовый сектор нуждаются в обеспечении физическими деньгами", - сказал он. По его словам, разница валютных средств, которые продает и покупает население в Украине составляет 6,8 млрд долл, которые нужно завозить на территорию Украины.

За 2025 год население купило через кассы Ощадбанка более 1,451 млн долл и 387 млн евро. В то же время у населения банки купили 522 млн долл и 82 млн евро.

"В 2025 году мы обеспечили поставки валюты для 39 банков Украины в объеме один миллиард долларов и 800 млн евро", - добавил он.

Ранее инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые ранее задержали в Венгрии, вернули представителям банка и украинским дипломатам.

В ночь с 5 на 6 марта министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины, сотрудников Ощадбанка, и похитили деньги и ценности.

Венгрия передала Украине на границе 7 задержанных инкассаторов.

Национальный банк рекомендовал банкам, которые осуществляют трансграничные перевозки ценностей, скорректировать маршруты и исключить проезд территориями стран, где есть риски блокирования таких перевозок.

