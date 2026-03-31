Королевство Эренделл из диснеевского "Холодного сердца" теперь имеет постоянный адрес к востоку от Париж со своей лагуной, скандинавской деревней и роботом-снеговиком, который разговаривает с детьми. Новый тематический парк расширил Disneyland.

Парк Walt Disney Studios официально превратится в Disney Adventure World 29 марта с открытием "Мира Frozen", флагманской тематической зоны.

Она - результат реконструкции в 2 миллиарда евро. "Приготовьтесь петь вместе с Эльзой, Анной и их друзьями, пока вы плывете от Северной горы к Ледяному дворцу Эльзы в захватывающем семейном приключении", - призывает посетителей сайт парка.





Посетители открывают для себя новую тему

В результате масштабного преобразования, коснувшегося 90% аттракционов, в парке появилось огромное озеро, аттракцион "Рапунцель", 15 новых ресторанов и захватывающее ночное шоу, которое объединяет аквадроны, водяные экраны, пиротехнику и современные визуальные эффекты

"Снежная королева" глубоко укоренилась в европейской устной традиции, - объясняет Мишель ден Дулк, вице-президент и креативный директор Walt Disney Imagineering. - Для нас было вполне естественно включить очаровательную маленькую деревню из Северной Европы в состав Disneyland Paris".

Этот парк в момент своего открытия в 1992 году, стал объектом массированной критики , французские интеллектуалы того времени назвали его "культурным Чернобылем". К сегодняшнему дню он принял 445 миллионов посетителей и обеспечил 70 000 рабочих мест.

Президент Франции Эммануэль Макрон Disneyland Paris "лучшим туристическим направлением Европы" в ходе своего визита в канун открытия, сообщив, что расширение создаст сотни прямых рабочих мест.

Президент Франции Эммануэль Макрон беседует с сотрудниками во время посещения парижского Диснейленда, пятница, 27 марта 2026 года. Thibault Camus/AP

Прибыль Disney выросла благодаря тематическим паркам

В понедельник компания Walt Disney Company опубликовала квартальные результаты, показав значительный рост в секторе потоковых сервисов и рекордные доходы от тематических парков. Однако компания предупредила о возможном замедлении темпов роста в Соединенных Штатах.

Чистая прибыль группы составила 2,48 миллиарда долларов, снизившись на 6 % по сравнению с прошлым годом, говорится в отчете. А вот подразделение Experiences, в которое входят парки и курорты Disney, показало рекордные квартальные продажи в размере 10 миллиардов долларов.

В парижском Disneyland ждут роста числа посетителей минимум на 20%. Его новый "Мир Frozen" стал третьей зоной в мире, посвященной истории Эльзы и Анны, после аналогичных проектов в Гонконге и Токио.