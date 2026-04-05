3-04-2026, 12:00

У білоруському «Макдональдсі» перейменували американо після «пропозиції» Лукашенка

В белорусской сети ресторанов «Мак.бай» (бывший «Макдональдс») переименовали американо в «Нашу Каву». Об этом рассказала заместитель директора компании по маркетингу и связям с общественностью Ольга Горелова.

 Как сообщила Горелова, технология приготовления кофе осталась прежней, а название теперь «звучит ближе и роднее для белорусов». «Наша Кава» стала частью линейки «Родны смак» («родной вкус» — прим.), в рамках которой «Мак.бай» развивает белорусскую идентичность.

Горелова уточнила, что для «Мак.бай» создан свой купаж, привезенные в страну зерна проходят отбор, потом очистку и сортировку, а следом — обжарку партиями, где неподходящие зерна отсеивают.

 8 марта переименовать кофе американо в сети «Мак.бай» предложил Александр Лукашенко, посетивший один из ресторанов: «Американо надо переименовать в белорусский бренд». Он напомнил, что после ухода «Макдональдса» из Беларуси поручил сделать так, чтобы отечественный аналог был не хуже американской сети быстрого обслуживания.

