В белорусской сети ресторанов «Мак.бай» (бывший «Макдональдс») переименовали американо в «Нашу Каву». Об этом рассказала заместитель директора компании по маркетингу и связям с общественностью Ольга Горелова.

Как сообщила Горелова, технология приготовления кофе осталась прежней, а название теперь «звучит ближе и роднее для белорусов». «Наша Кава» стала частью линейки «Родны смак» («родной вкус» — прим.), в рамках которой «Мак.бай» развивает белорусскую идентичность.

Горелова уточнила, что для «Мак.бай» создан свой купаж, привезенные в страну зерна проходят отбор, потом очистку и сортировку, а следом — обжарку партиями, где неподходящие зерна отсеивают.

8 марта переименовать кофе американо в сети «Мак.бай» предложил Александр Лукашенко, посетивший один из ресторанов: «Американо надо переименовать в белорусский бренд». Он напомнил, что после ухода «Макдональдса» из Беларуси поручил сделать так, чтобы отечественный аналог был не хуже американской сети быстрого обслуживания.

