Джакомо Казанову обычно вспоминают как непревзойденного ловеласа, символ обаяния и романтических завоеваний. Однако этот популярный образ лишь поверхностно отражает чрезвычайно сложную личность.

Хотя имя Казановы стало синонимом обольщения, но современные исследования показывают, что он был гораздо больше, чем романтическим авантюристом — он был писателем, интеллектуалом, путешественником и пристальным наблюдателем своей эпохи, пишет Фокус.

Его важнейший труд, "История моей жизни" (Histoire de ma vie), был опубликован после его смерти и насчитывает почти 4000 страниц в самом полном издании.

Написанная на французском языке, она содержит не только рассказы о его любовных приключениях, но и чрезвычайно подробный портрет европейского общества XVIII века. Историки подтвердили существование многих людей и событий, описанных в мемуарах, что делает их ценным историческим источником, а не просто выдумкой.

Ранние годы и карьера в Церкви: что пошло не так

Казанова родился в Венеции в 1725 году в семье театральных актеров. Его мать, Джованна Мария Фарусси, была известной актрисой, а отец, Гаэтано Казанова, работал актером и танцором. Из-за частых путешествий матери молодого Джакомо воспитывала бабушка, которая сыграла решающую роль в формировании его ранней жизни.

Именно бабушка настаивала, чтобы он избрал карьеру в Церкви — почтенный и стабильный путь. Следуя ее пожеланиям, молодой Казанова поступил в духовную семинарию и даже получил низшие священнические чины. Однако его темперамент был далеко не пригоден для дисциплинированной религиозной жизни.

Один из самых показательных случаев произошел, когда, по сообщениям, Казанова упал с кафедры во время проповеди, находясь в состоянии алкогольного опьянения — эпизод, символизировавший его несовместимость с духовенством.

Хотя он завершил обучение и получил докторскую степень по гражданскому и каноническому праву в возрасте всего 17 лет, в конце концов он покинул Церковь несколько лет спустя.

Встречи с Папой и ранние путешествия Казановы

В начале своей карьеры Казанова все еще выполнял функции в Церкви. В 1742 году он путешествовал в качестве секретаря в церковной миссии, посещая такие места, как Корфу и Константинополь.

В этот период он произвел большое впечатление в Риме, где встретился с Папой Бенедиктом XIV. Остроумие и рассказные способности Казановы настолько очаровали Папу, что он получил необычные привилегии — разрешение читать запрещенные книги и освобождение от определенных правил поста.

Этот эпизод демонстрирует как его харизму, так и способность ориентироваться в элитных кругах, даже в рамках строгих религиозных институтов. Однако многочисленные романтические связи вскоре заставили Казанову покинуть Рим, что ознаменовало разрыв с любыми остатками церковных амбиций.

Возможность, которая изменила жизнь Джакомо Казановы

Судьба Казановы кардинально изменилась, когда он работал скрипачом. Хотя он не был особо талантливым, ему приходилось выступать на светских мероприятиях, где возможности часто появлялись неожиданно.

На одном из таких мероприятий он спас жизнь состоятельному и влиятельному венецианскому сенатору Брагадино, перенесшему тяжелый инсульт. Казанова настаивал на немедленном кровопускании, что, вероятно, спасло мужчине жизнь.

Благодарный сенатор принял Казанову почти как сына и стал его покровителем на всю жизнь. Вместе с двумя состоятельными товарищами Брагадино поддерживал его финансово и социально, что позволило Казанове войти в элитные круги.

Чтобы развлечь и поразить своих покровителей, Казанова разработал сложные мистические системы, основанные на числах, буквах и элементах Каббалы. Благодаря этим представлениям он получил популярность и влияние, хотя также развил в себе все более сильную страсть к азартным играм.

Любовные романы Джакомо Казановы и скандалы вокруг них

Ранняя взрослая жизнь Казановы была полна многочисленных романтических приключений, многие из которых он позже подробно описал. Среди них были его отношения с Генриеттой, одни из самых глубоких эмоциональных связей, и различные скандалы, связанные с женщинами из аристократических и религиозных кругов, в частности с монахинями из Мурано.

Несмотря на его репутацию, современные исследования показывают, что количество его партнерш — около 120 — не было чрезвычайным для того времени. Его уникальность заключалась в подходе: он стремился к эмоциональной связи и взаимному удовлетворению, а не простому завоеванию.

Арест Казановы и побег из тюрьмы

Все более противоречивая деятельность Казановы привлекла внимание венецианской тайной полиции. Несмотря на предупреждения своего покровителя Брагадино, он продолжал свое рискованное поведение.

В возрасте 30 лет его арестовали и заключили в печально известную тюрьму "Леады" под Дворцом дожей. Как было принято, ему не сообщили ни об обвинении, ни о продолжительности наказания. После пятнадцати месяцев заключения он начал готовить побег, проявив необычайную терпеливость и изобретательность.

Сначала он работал над тем, чтобы пробить потолок своей камеры, планируя добраться до крыши. Когда его неожиданно перевели в другую камеру, он скорректировал свой план, а не отказался от него.

В конце концов, ему удалось пробраться на чердак под крышей дворца. Оттуда он перебрался через здание, нашел выход обратно в здание и, в последнем акте дерзости, спокойно вышел через главный вход, выдавая себя за одного из посетителей.

Этот побег стал определяющей историей его жизни. Он пересказывал ее по всей Европе в аристократических салонах, часто тратя часы на то, чтобы рассказать каждую деталь, и это обеспечивало ему славу, куда бы он ни поехал.

Путешествия по Европе

После побега Казанова начал длительный период путешествий по Европе, путешествуя между Францией, Италией, Швейцарией, Англией, Пруссией и Польшей. Он обеспечивал себя, получая доступ к аристократическим салонам, где его остроумие и истории приобретали ему покровителей.

Важно, что исторические свидетельства подтверждают, что он путешествовал по территориям, которые сейчас являются частью современной Украины. В 1760-х годах эти регионы принадлежали Речи Посполитой, и Казанова провел время в районах, включающих современную западную Украину, в частности в окрестностях Львова.

Там он общался с представителями польской знати и участвовал в элитной светской жизни. В своих мемуарах он также упоминает дуэль с графом Браницким из-за романтического конфликта — эпизод, который он позже использовал для укрепления своего имиджа джентльмена, принятого в аристократических кругах.

Взлет, мошенничество и падение

Казанова достиг значительного успеха в Париже, где помогал организовывать французскую государственную лотерею и зарабатывал значительные средства. Он был награжден Орденом Золотой Шпоры и начал называть себя "Шевалье де Сейгальт", несмотря на отсутствие законных оснований для этого титула.

Однако его успех никогда не был стабильным. Он сталкивался с изгнанием из многих стран, заключением в тюрьму в Испании и неоднократными финансовыми крахами.

Его неспособность в совершенстве овладеть несколькими основными европейскими языками еще больше ограничивала его возможности, постепенно отодвигая его на периферию элитного мира, в котором он когда-то так легко ориентировался.

В 1785 году Казанова принял должность библиотекаря в Богемии, что ознаменовало конец его приключенческой жизни. Там он сосредоточился на написании своих мемуаров, опираясь на десятилетия заметок, которые он тщательно хранил.

Казанова провел почти десять лет, работая над "Histoire de ma vie", сознательно строя рассказ, который будет определять, как его будут видеть будущие поколения. Он умер в 1798 году, оставив после себя произведение, которое до сих пор остается одним из самых ярких свидетельств эпохи Просвещения.