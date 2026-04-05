В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает создание наблюдательных советов с большинством независимых членов на коммунальных предприятиях.

Об этом информирует пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Новый законопроект, направленный на упорядочение системы управления коммунальными предприятиями и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля общины составляет более 50%.

Речь идет о предприятиях, которые обеспечивают базовые потребности общин: водоснабжение, тепло, транспорт, вывоз отходов и другие жизненно важные услуги.

В комитете ВР по вопросам экономического развития отмечает, что в законопроекте предлагается внедрить обязательные элементы корпоративного управления.

Это создание наблюдательных советов с большинством независимых членов, открытый и прозрачный конкурсный отбор руководителей, внедрение системы внутреннего контроля (управление рисками, комплаенс, внутренний аудит) и обязательный независимый внешний аудит финансовой отчетности.

Отдельно предусматривается внедрение стратегического планирования: органы местного самоуправления смогут определять четкие цели для предприятий через политику коммунальной собственности и ежегодные письма ожиданий с конкретными показателями эффективности.

Ожидается, что это будет способствовать повышению прозрачности и эффективности работы коммунальных предприятий, уменьшению нагрузки на местные бюджеты и созданию условий для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры.

"Для граждан это будет означать более качественные и стабильные услуги - от водоснабжения и тепла до общественного транспорта, а также прозрачное использование средств громады и повышение подотчетности предприятий, работающих в их интересах", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя комитета Алексей Мовчан отметил, что предприятия, которые управляют социально важной инфраструктурой, должны работать с прозрачной отчетностью, независимым надзором и менеджментом, который отвечает за результат.

Напомним:

В 2024 году коммунальный сектор экономики сгенерировал 825 млн грн убытка. Наибольшую прибыль получило "Киевтеплоэнерго", тогда как наибольшие убытки зафиксировало "Харьковские тепловые сети". Наибольшую прибыль получили коммунальные предприятия столицы.

Источник