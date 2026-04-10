В Министерстве обороны Великобритании заявили, что способны предотвратить атаки российских подводных лодок на кабели и трубопроводы и обнаруживают российскую активность в своих водах.

Об этом пишет Reuters.

Министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что страна развернула свои вооруженные силы, чтобы предотвратить возможные атаки на кабели и трубопроводы, когда российские подводные лодки находились в британских водах.

Хили уточнил, что речь идет о ситуации, которая имела место этой зимой. По словам министра, британские силы и союзники, включая Норвегию, отслеживали и сдерживали деятельность российского флота.

Он пояснил, что делает эту операцию публичной, "чтобы президент Владимир Путин знал, что они были обнаружены".

Он отметил, что нарах подводные лодки уже покинули британские воды и направились на север, и никаких признаков повреждения подводной инфраструктуры нет.

"Я говорю: 'Мы вас видим. Мы видим вашу активность над нашими кабелями и трубопроводами, и вы должны знать, что любая попытка их повредить будет иметь серьезные последствия", - предупредил Хили.

Он подчеркнул, что передвижения российских лодок не были тайными, как планировал президент Путин, попытка тайной операции была разоблачена.

По словам Хили сказал, что российская операция включала подводную лодку класса "Акула" и две специализированные подводные лодки из российского Главного управления глубоководных исследований.

Как сообщалось, вооруженные силы и правоохранители Великобритании теперь смогут перехватывать суда, которые попали под санкции Британии и проходят транзитом через британские воды.

РФ утверждает, что имеет право защищаться от "пиратства" на фоне сообщений о том, что российский фрегат сопровождал танкеры, на которые Британия наложила санкции.

Мировые СМИ обращали внимание на недостаточное противодействие Европы российской угрозе. В январе агентство BBC отмечало, что хотя правительство Британии пообещало решительные меры против судов "теневого флота", восемь подсанкционных танкеров движутся через Ла-Манш.

Ранее Financial Times идентифицировала 48 компаний, которые совместно работали над маскировкой происхождения российской нефти, в частности той, которую экспортирует "Роснефть".

22 января Франция при поддержке Британии задержала танкер Grinch на прошлой неделе у берегов Испании - после проверки документов, которые подтвердили подозрения относительно фальшивого флага судна. Танкер принадлежит к "теневому флоту" России и находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Россия планирует предоставлять мобильные огневые группы или конвои из военных кораблей торговым судам, чтобы защитить их от государств Запада.

