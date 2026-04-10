Сьогодні, 16:00

Юна одеська фігуристка здобула «золото» на міжнародній арені

Категория: Новини / Спорт

В городе Кранево (Болгария) прошёл международный турнир по фигурному катанию Black Sea Ice Cup, на котором Украину достойно представила юная фигуристка из Одессы.

Воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Льдинка» Злата Пшоняк продемонстрировала высокий уровень подготовки и уверенно заняла первое место в категории Chicks Girls II.

Победа на престижных международных соревнованиях стала важным достижением как для самой спортсменки, так и для одесской школы фигурного катания.


