Верховная Рада приняла закон №12087-д об объединении энергетических рынков Украины и Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Полное название - "Закон Украины относительно имплементации норм права Европейского Союза и интеграции энергетических рынков, повышения безопасности поставок и конкурентоспособности в сфере энергетики".

Закон направлен на формирование комплексной правовой базы для полноценной интеграции украинского рынка электрической энергии к внутреннему энергетическому рынку Европейского Союза.

В частности, он создает правовые основы для объединения рынков (market coupling) "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка с европейскими зонами торговли.

Так торговля электроэнергией будет происходить согласованно по ценам и объемам как на следующий день, так и в тот же день.

Также закон имплементирует европейскую модель готовности к рискам в электроэнергетике и внедряет механизмы обеспечения мощности.

Кроме этого, появятся новые способы гибко управлять спросом и предложением, в частности объединять небольшие источники энергии (агрегация) и контролировать, когда и сколько потребители используют электроэнергию.

Закон обеспечивает соответствие требованиям ENTSO-E: украинская энергосистема будет работать по стандартам и правилам европейской сети передачи электроэнергии (ENTSO-E), чтобы обеспечить безопасность и совместимость со странами ЕС.

В закон было учтено 47 поправок (в т.ч. частично и редакционно), а всего было подано 1358 поправок.





