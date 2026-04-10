Цены на акции в Южной Корее, Японии и Тайване остановились или упали

После роста на 7% в среду в ответ на объявление о прекращении огня, южнокорейский индекс KOSPI в начале торгов снизился на 0,86%. Индекс KOSDAQ, где сосредоточены технологические компании, потерял около 1%. Среди тяжеловесов рынка Samsung Electronics упала почти на 2,5%, а SK hynix — почти на 2%, отражая обеспокоенность инвесторов возможными перебоями в цепочках поставок.

Акции строительных компаний в целом просели, тогда как бумаги производителей аккумуляторов, включая LG Energy Solution, показали умеренный рост на фоне ожиданий устойчивого спроса на электромобили.

Японские фондовые индексы на открытиии торгов в четверг также ушли в минус:

Nikkei 225 снизился почти на 0,5%, а более широкий индекс TOPIX потерял около 0,1%.

Давление на рынок усилили акции автопроизводителей: Toyota и Honda просели примерно на 1%, реагируя на укрепление иены и опасения по поводу замедления экспорта.





