Новые налоги, которые по инициативе правительства и под давлением МВФ сейчас утверждает Верховная Рада, не принесут той пользы, на которую рассчитывает Кабмин, убежден экономист Алексей Кущ. А вот негативный эффект на ситуацию в стране они будут иметь: разрушат малый бизнес (или загонят его в тень), при этом не замечая, что деньги, к которым так стремится власть, лежат буквально под ногами...

Возможно, правительство просто хочет повысить доходы бюджета за счет новых налогов?

Правительство рассчитывает, что от всех этих новых налогов бюджет получит дополнительно 40-60 млрд. грн. Если посмотреть нашу расходную часть — 4,8 трлн. грн., то этих денег хватит на 4-5 дней. При этом такие инновации бьют по самым незащищенным предпринимателям и уязвимым группам населения.

Например, так называемый налог на OLX, то есть на доход, полученный на цифровых площадках.

Возьмем курьера "Глово", который должен платить налоги. Ну это как налог на рикш в Индии. Но рикши не платят налоги. А у нас почему-то решили, что условный налог на рикш поднимет доходы бюджета.

А что касается НДС для ФЛП, которые получают годовой доход более 4 млн. грн.? Такая норма тоже есть в правительственном законопроекте.

4 млн. грн. — это очень небольшой порог. К тому же речь идет о выручке, а не о прибыли. Если рентабельность ФОПа 10 %, то он получает прибыль 400 тысяч с оборота 4 млн. в год.

Если у него будут забирать 20 % НДС и он не может сформировать налоговый кредит, то он будет работать себе в убыток. Ведь НДС будет выше его рентабельности. Это приведет к их массовому закрытию или переходу в тень. 4 млн. покажут официально, а остальное будут пытаться скрыть.

Что интересно, правительство не хочет искать деньги там, где они буквально лежат на земле. Например, в 2025 году у нас был побит рекорд импорта элитных авто, которых завезли на 1 млрд. евро. Если применить к ним налог социальной солидарности в 50 %, то это бы дало в бюджет 500 млн. евро или 25 млрд. грн дополнительно.

25 млрд. грн. — это вдвое больше того, что правительство хочет получить от снижения планки по НДС для ФЛП. Этот налог не будет иметь негативного влияния на экономику, потому что речь идет об импортных товарах. Более того, уменьшение импорта таких авто — это уменьшение вывода валюты за границу, что во время войны является позитивом.

В Израиле, кстати, налоги на импорт авто могут составлять еще одну цену этого автомобиля.

Ну и так же возмещение НДС импортерам, которое тоже установило рекорд в прошлом году — более 100 млрд. грн. 80 % этой суммы ушло экспортерам сырья — руда, зерно, и т.д. Я считаю, что во время войны государство не должно возмещать НДС экспортерам сырья, а только при экспорте сложных товаров.

