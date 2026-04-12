Пасхальне Євангеліє на чотирьох мовах: традиція єдності в Храмі Гробу Господнього

Величественная традиция Пасхального богослужения в Храм Гроба Господнего отражает многовековую историю и духовное единство христианского мира.

Во время Пасхальной Божественной литургии Евангелие здесь читается сразу на четырёх языках — греческом, арабском, русском и румынском. Такое многоязычие символизирует вселенский характер праздника Воскресения Христова и объединяет верующих разных народов в единой молитве.

Эта уникальная традиция подчеркивает особую роль Иерусалима как духовного центра христианства и места, где Пасха ощущается особенно глубоко и торжественно.






