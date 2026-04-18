Адвокат и военнослужащий Маси Найем заявил о том, что для того, чтобы снять общественное напряжение, необходимо усилить контроль в отношении военнообязанных, которые уклоняются от прохождения службы. В частности, он предлагает ограничить доступ к банковским картам и возможности звонить, а также не давать им устраиваться на работу.

По его словам, государство слишком мягко относится к "уклонистам". Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Всем тем, кто уклоняется от мобилизации, по возможности отключить все, что только можно. Почему? Потому что все, что мы сейчас имеем, мы имеем благодаря Силам обороны", — заявил Найем.

На уточняющий вопрос о том, что именно нужно отключить, он отметил, что речь идет о банковских картах, телефонах и запретить брать таких людей на работу.

В то же время он подчеркнул, что это непопулярные решения, жертву за которые несут военнослужащие. По его словам, если бы военные жаловались на то, что кто-то не выполняет своих военных обязательств, то было бы более миллиона жалоб.

"Мы сейчас показываем кровати, которые есть в ТЦК, а давайте покажем семьи военных, которые не видели своих близких очень давно. Давайте покажем военных, которые ранены, и не могут просто пойти восстановиться, потому что нет людей, чтобы их заменить. Давайте покажем те семьи, которые распались из-за того, что четыре года они не видятся, потому что люди не могут вернуться домой. Они не рабы — это люди, которые завоевали больше всего свободы в этой стране и получили ее меньше всего", — сказал он.

Журналистка уточнила, считает ли он, что для того, чтобы снизить напряжение, нужно взяться за тех, кто уклоняется. Он ответил утвердительно.

"И второе, что надо сделать, — образцово-показательно. "ТЦКашникам", которые нарушают закон, которые совершают насилие, так же надо насилие. Но начать надо в первую очередь с уклонистов", — резюмировал Найем.

Ранее Фокус рассказывал, что сейчас рассматривается вариант с усилением контроля за гражданами, которые скрываются от прохождения военной службы. В частности, для отслеживания местонахождения "уклонистов" могут использоваться электронные базы — государственные реестры, финансовые данные и другие цифровые инструменты.

Напомним, что в Офисе военного омбудсмена работает созданная рабочая группа, которая изучает возможности введения конкретных сроков службы. Впрочем, их реализация невозможна без установления жесткой ответственности для граждан, которые уклоняются от призыва.

Накануне эксперт по госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что в Конституцию Украины надо внести изменения, которые бы предусматривали более жесткое наказание за уклонение от мобилизации. В частности, он предлагает наказывать граждан за нарушение конституционного долга по защите родины заключением на 10 лет и более.

В свою очередь военный омбудсмен Ольга Решетилова считает, что в армии нужно провести аудит, чтобы понять, как дорого обходится некачественная мобилизация Украине.

Также сообщалось, что в Украине зафиксированы случаи, когда военные ТЦК требуют деньги с военнообязанных за увольнение из автобусов, территориальных центров комплектования или учебных центров.

