Конструктивная неопределенность или неоднозначность (”constructive ambiguity”), которую сохраняет Национальный банк Украины на валютном рынке, примерно одинакова для доллара и евро, сказал в интервью “Интерфакс-Украина” заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский.

“В последние годы, с тех пор как начались тарифные войны, курс в паре евро/доллар претерпевает довольно существенные изменения. Наш валютный рынок эти изменения также подхватывает... Когда происходят такие глобальные курсовые изменения, мы часто движемся в одном направлении с другими валютами, учитывая этот уникальный статус доллара как “безопасной гавани”, — пояснил он периоды меньшей волатильности курса гривни к евро чем курса гривни к доллару.

По его словам, если евро глобально дешевеет к доллару, то активизируются некоторые импортеры, которым выгодно купить евро сейчас, чтобы оплатить контракты. Зато экспортеры, которые имеют евро, не спешат его продавать, поскольку надеются, что курс изменится.

“Однако курсообразующей валютой у нас пока остается доллар. На основе торгов на рынке рассчитывается курс гривни к доллару, и к нему мы сглаживаем колебания. Затем через кросс-курсы устанавливается курс гривни к другим валютам”, — подчеркнул Лепушинский.

Он отметил, что роль евро постепенно повышается, но пока доминирует доллар.

“По импорту почти паритет, а вот по экспорту — нет, потому что мы торгуем сырьевыми товарами, и по ним основные расчеты идут в долларах. Однако ситуация постепенно меняется, и в перспективе евро станет основной курсообразующей валютой, что совпадает с нашими евроинтеграционными стремлениями. Но на это нужно время”, — подытожил заместитель главы НБУ.

Лепушинский подчеркнул, что Нацбанк шаг за шагом увеличивает гибкость курса, чтобы он больше реагировал на то, что происходит на рынке, но такой постепенный подход связан с необходимостью сохранять устойчивость валютного рынка, чтобы ожидания оставались управляемыми.

“Нам нужны двусторонние курсовые колебания”, — отметил представитель НБУ. Он отметил, что если курс движется только в одну сторону, то элемент неоднозначности исчезает и, как следствие, появляется избыточный спрос на валюту, потому что работает логика: покупай сегодня, чтобы не покупать дороже завтра. “Этот элемент необходимо убирать, чтобы на рынке была неоднозначность относительно того, куда пойдет курс. Потому что, когда курс движется в обе стороны, можно купить и проиграть”, — пояснил важность конструктивной неопределенности Лепушинский.

По его словам, увеличение гибкости курса — это важный бенчмарк, который свидетельствует о том, что рынок развивается.

“У нас все больше рынок определяет, каким будет курс. Даже для меня спрогнозировать, каким будет курс на следующий день, неделю или месяц, — нереальное упражнение, поскольку влияние рынка существенно. У нас курсовая траектория не является предопределенной заранее. У профессиональных участников рынка нет однозначного понимания, куда будет двигаться курс”, — подчеркнул заместитель главы НБУ.

Он отметил, что доля операций на валютном рынке без участия НБУ в прошлом году выросла на 6 п. п. — до 53%, тогда как до перехода к управляемой гибкости курса этот показатель был ниже 30%.

“Что характерно, когда повышается гибкость, появляется больше заголовков, что Национальный банк установил курс там-то или сделал с курсом то-то. Но на самом деле мы наоборот меньше вмешивались в то, что диктовал рынок”, — заметил Лепушинский.

Он признал, что публикация Нацбанком результатов интервенций на еженедельной основе усложняет анализ для внешних экспертов, потому что в пределах недели, даже в пределах одного дня ситуация, а, следовательно, и направление движения курса может существенно меняться, но регулятор это делает сознательно, в том числе для создания конструктивной неоднозначности.





