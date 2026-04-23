Если вам казалось, что Bohemian Rhapsody был до бешенства поверхностным байопиком о Фредди Меркьюри, пожертвовавшим нюансами и сложностью ради шаблонного мессианского нарратива, отдающего вмешательством наследников музыканта...

Если вы до сих пор морщитесь при одной мысли о Back To Black, этом выхолощенном байопике об Эми Уайнхаус, который перешёл грань от кино к маркетинговому трюку...

Если вас всё ещё преследуют травматические флэшбэки о выбеливающем ужасе пиар-пропагандистской халтуры про ФИФА под названием United Passions...

...тогда приготовьтесь к Michael.

Поставленный Антуаном Фукуа (Training Day, серия фильмов The Equalizer) и с Джаафаром Джексоном в роли покойного дяди, этот первый официальный байопик о Майкле Джексоне прослеживает жизнь артиста от ранних дней на лейбле Motown с Jackson 5 и вплоть до выхода альбома «Bad» в 1987 году. То есть тех самых славных лет, когда его ещё не обвиняли в домогательствах к детям.

Что бы вы ни думали о человеке за иконой и даже если вы великодушно готовы дать этому проекту кредит доверия, наивно полагая, что тёмные стороны жизни Джексона можно будет исследовать в запланированной второй части (о которой напоминает финальная карточка «His story continues»), Michael всё равно остаётся оскорбительно прямолинейной агиографией. Из его истории ранних лет вычищено всё, что могло бы показаться спорным, включая обвинения в жестоком насилии со стороны отца Джо (Колман Доминго), первые столкновения с сексом и нарастающую дисморфию тела, связанную с тем, как слава и травмы сказались на нём.

Всего этого, разумеется, не нужно в этом лишённом драмы, шаблонном и контролируемом наследниками предлоге продать ещё больше альбомов. Вместо этого байопик отчищен до полной прозрачности и рассчитан лишь на непритязательных фанатов, которые хотят просто послушать хиты и увидеть реконструкции культовых моментов из карьеры MJ. Здесь нет ничего, что убедительно показало бы, что же толкнуло мальчишку стать одной из самых знаменитых фигур музыки XX века.

Michael Universal Pictures

Вдовесок ко всему здесь есть сцены, от которых глаза лезут на лоб, — из серии «вот, смотрите, как наследники дёргают за ниточки», — где заботливый Джексон навещает больницы и сидит у постели больных детей.

Почти слышишь эти «творческие» разговоры...

«Как думаете, это может быть дурным тоном и слишком уж явно выдавать наш откровенный план пригладить проблемное наследие Майкла?»

«В каком смысле?»

«Ну, из-за всех скандалов...»

«Каких скандалов?»

«... Серьёзно?»

«Я понятия не имею, о чём вы, и ни одному зрителю из нового поколения вовсе не обязательно задумываться о чём-либо, что могло бы запятнать репутацию нашего любимого Майкла. Лучше дадим их пустым мозгам немного бездушной жвачки — они проглотят это не задумываясь, а мы соберём миллионы в прокате».

Michael Universal Pictures

Жаль, ведь никто не станет отрицать, что по обе стороны камеры здесь есть талант. Фукуа в этом случае явно выступает послушным винтиком корпоративной машины, а Джаафар Джексон, который действительно впечатляюще копирует манеру дяди, застрял в поверхностном фильме, который так старательно старается никого не обидеть, что напрочь забывает быть хоть сколько-нибудь интересным. Что до сценариста, номинированного на «Оскар», Джона Логана, объяснить, как автор Gladiator, Hugo и Skyfall смог выдать столь пресный и приторный сценарий, невозможно. Разве что ему понадобилось пристроить к дому ещё одно крыло.

«Keep on, with the force, don't stop / Don't stop 'til you get enough», — пел Джексон в своём хите 1979 года. Единственное, что вам захочется крикнуть, когда этот мнимый трибьют, а на деле оскорбление истинного творческого наследия Джексона закончится, — это «Enough». ХИ-ХИ-НАФ.

Michael уже вышел в кинотеатральный прокат.

Этот текст был переведен с помощью искусственного интеллекта и изначально опубликован на английском. языке.

