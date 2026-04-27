Мерил Стрип возвращается в образе грозной главреда модного журнала, а бывшая солистка Spice Girls Мелани С выпускает девятый альбом. Рассказываем, что ждать от недели.

На этой неделе начинается май, а значит, хочется верить, впереди нас ждет много солнца.

Но даже если манят прогулки и первомайские праздники, дома тоже найдется немало поводов для развлечений.

В нидерландском Маурицхёйс отмечают восхитительных птиц и их влияние на искусство и культуру, а венский музей Albertina Modern исследует, как комиксы вдохновляли художников, в выставке, посвященной стрит-артисту KAWS.

Тем временем на малом экране за высокий градус напряжения отвечают два новых сериала Netflix, Man on Fire и Lord of the Flies, а Мерил Стрип снова демонстрирует отборную ядовитую язвительность в образе редактора модного журнала Миранды Пристли в сиквеле The Devil Wears Prada (будем надеяться, что он окажется лучше, чем наш прошлый фильм недели, Michael).

Доставайте ежедневники и поехали.

Выставки

BIRDS

Карел Фабрициус, «Щегол», 1654 год. Mauritshuis, The Hague

Когда: до 7 июня 2026 года

Где: Маурицхёйс (Гаага, Нидерланды)

Майя Энджелоу как-то сказала: «Птица поет не потому, что знает ответ, а потому, что у нее есть песня». Возможно, именно это ощущение свободы так завораживает нас в птицах, а их уникальные окрасы и повадки становятся мимолетной связью с радостями природы.

Хотя порой их держат в клетках, а порой воспринимают как символы любви и красоты, эта легкая, живая выставка прослеживает наши давние отношения с этими существами, сосредотачиваясь на их влиянии в искусстве. Курируемый дуэтом The Goldfinch & Simon Schama проект объединяет работы современных авторов и великих мастеров, включая Леонардо да Винчи, Рембрандта, Пабло Пикассо и Трейси Эмин.

KAWS: Art & Comix

KAWS | TIME OFF, 2021 | Частная коллекция © KAWS Photo: courtesy KAWS Studio

Когда: до 27 сентября 2026 года

Где: Albertina Modern (Вена, Австрия)

Меланхоличные персонажи американского художника KAWS, похожие на маппетов, стали культовым явлением в мире современного поп-арта и стрит-арта. Его работы, размышляющие о потребительстве и коммерциализации, вписываются и в более широкий тренд, когда художники черпают вдохновение в ярких карикатурных образах и подрывной повестке комиксов. В Albertina Modern углубляются в эту тему и в вопрос о том, что считать «низким» и «высоким» искусством, сопоставляя произведения KAWS с работами других художников, вдохновленных комиксами, таких как Рой Лихтенштейн, Клас Ольденбург, Х. С. Вестерман и Кит Харинг. Подробнее здесь. (источник на английском языке)

Бонус: Никто не передавал дымчатую чувственность старого Парижа так, как венгерский фотограф Брассай. Его завораживающие снимки можно увидеть в Moderna Museet (источник на английском языке) в Стокгольме до 4 октября 2026 года.

События

Первомай

Празднование Первомая, 2019 год AP/Chattanooga Times Free Press

Когда: 1 мая

Где: по всей Европе

Доставайте ленточки и венки из цветов - празднование Первомая уже на подходе. Это древний обряд в честь прихода лета и новой жизни: по большей части континента люди собираются вместе, чтобы танцевать, петь и устанавливать майские столбы. Хотя в каждой стране есть свои нюансы (например, в Германии и Финляндии обычно отмечают уже в ночь накануне), это возможность всем вместе повеселиться и с оптимизмом встретить новый сезон.

Кино

The Devil Wears Prada 2

Где: кинотеатры

Когда: 1 мая 2026 года

Сиквел The Devil Wears Prada? Весной? Невероятное событие.

Голливуд и дальше выжимает из ностальгии миллениалов все соки, выпуская продолжение хита 2006 года о тираничной главредке модного журнала (Мерил Стрип) и ее загнанной ассистентке (Энн Хэтэуэй). Спустя двадцать лет (нам и самим не по себе от того, что мы это пишем) Андреа (Хэтэуэй) стала успешной издательницей и возвращается в Runway, чтобы возглавить отдел спецматериалов и помочь спасти журнал. Но старые конфликты с язвительной Мирандой (Стрип) и соперницей по редакции Эмили (Эмили Блант) никуда не делись. Держитесь крепче!

Бонус: Сверхъестественный хоррор Hokum уже идет в некоторых кинотеатрах. Фильм рассказывает о писателе, остановившемся в доме с привидениями в Ирландии, и снят Дэмианом Маккарти, автором одного из наших любимых хорроров 2024 года, Oddity.

Сериалы

Man on Fire

Где: Netflix

Когда: 30 апреля

На волне успеха сериала Jack Reacher на Prime Video Netflix запускает конкурирующий боевик с высоким градусом напряжения и эффектной расправой со злодеями. Основанный на одноименном романе А. Дж. Куиннелла 1980 года, Man on Fire рассказывает о бывшем бойце спецназа и наемнике по имени Джон Кризи (Абдул-Матин), который пытается защитить девушку-подростка в Бразилии, сражаясь с врагами и собственными демонами. Если вы поклонник этой истории и еще не видели экранизацию Тони Скотта 2004 года, очень рекомендуем посмотреть ее следом.

Бонус: Новая телеадаптация «Повелителя мух» от известного сценариста Джека Торна (Enola Holmes, Adolescence) выходит на Netflix с 4 мая.

Музыка

Melanie C: SWEAT

Когда: 1 мая

Бывшая участница Spice Girls Мелани C выпускает девятый студийный альбом, который она называет своей «самой эйфоричной пластинкой на сегодняшний день». Певица начала сольную карьеру в конце 1990-х, подарив британской поп-сцене такие хиты, как Never Be the Same Again и I Turn To You. Альбом Sweat возвращает к легкой энергии и танцевальному попу той эпохи - это призыв расслабиться, повеселиться и пробудить в себе внутреннюю Sporty Spice.

Бонус: Неделя богата на музыкальные новинки: среди других релизов - In Times of Dragons Тори Эймос, Fenian группы Kneecap и Peaches! от The Black Keys. Все выйдут 1 мая.

Этот текст был переведен с помощью искусственного интеллекта и изначально опубликован на английском. языке.





