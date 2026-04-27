Що відомо про нападника, який влаштував стрілянину під час прийому Дональда Трампа

Це фото опублікував Дональд Трамп: на ньому ймовірний підозрюваний, який лежить на підлозі готелю Washington Hilton

Поліція затримала підозрюваного в стрілянині під час прийому Асоціації кореспондентів при Білому домі, на якому був присутній президент США Дональд Трамп. Ним виявився 31-річний житель Каліфорнії Кол Томас Аллен – він, за даними медіа, заявив, що хотів стріляти в працівників адміністрації Трампа. Що про нього відомо та як розгорталися події під час вечері?

31‑річний Аллен родом із Торренса – передмістя Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія.

Як повідомляє видання The Independent, поліція вважає, що підозрюваний не мав судимостей і не перебував у полі зору правоохоронних органів у Вашингтоні.

Профіль Аллена в LinkedIn описує його як „інженера‑механіка та фахівця з комп'ютерних наук за освітою, незалежного розробника ігор за досвідом і вчителя за покликанням“.

За інформацією Reuters, у грудні 2024 року він отримав відзнаку „Учитель місяця“ – про це свідчать записи у Facebook, імовірно пов'язані з Алленом.

Згідно з даними профілю на LinkedIn, Аллен здобув ступінь бакалавра з механічної інженерії в Каліфорнійському технологічному інституті у 2017 році, а у 2025‑му отримав магістерський ступінь з комп'ютерних наук у Каліфорнійському державному університеті в Домінґес‑Гіллз.

Каліфорнійський технологічний інститут підтвердив CBS в електронному листі, що Аллен закінчив Caltech у 2017 році, але додаткових подробиць не надав.

Також у профілі на LinkedIn зазначається, що він працював учителем на умовах неповної зайнятості та як самозайнятий розробник відеоігор.

Два джерела в правоохоронних органах підтвердили CBS, що Аллен працював у репетиторській компанії C2 Education у Торренсі.

Водночас залишається незрозумілим, чи він досі працював у компанії. Об'єднаний шкільний округ Торренса зазначив у коментарі для CBS, що Аллен ніколи не був їхнім співробітником.

Що саме сталося і які обвинувачення

За словами двох джерел, на які посилається CBS – новинний партнер BBC – Аллен повідомив правоохоронцям, що хотів відкрити вогонь по посадовцях адміністрації Дональда Трампа.

На пресконференції виконувач обов'язків начальника поліції Вашингтона Джеффрі Керролл заявив, що ймовірний стрілець був гостем готелю Washington Hilton, де відбувався захід. За його словами, підозрюваний був "озброєний рушницею, пістолетом і кількома ножами".

Кадри з камер відеоспостереження, оприлюднені Трампом із готелю Washington Hilton, де відбувалася щорічна Вечеря кореспондентів Білого дому, показують, як одна людина пробігає повз співробітників служби безпеки, після чого ті обертаються й кидаються навздогін.

Поліція повідомила, що між охоронцями та підозрюваним сталася перестрілка, не уточнивши кількість пострілів. Посилаючись на джерела в поліції, канал CBS повідомляє про щонайменше від п'яти до восьми пострілів.

Керролл уточнив, що підозрюваний стріляв в агента Секретної служби – його захистив бронежилет.

Сам стрілець, стверджує поліція, не зазнав вогнепальних поранень, але був доставлений до місцевої лікарні для обстеження.

У самому бальному залі, де зібралося понад 2 000 людей, відео зафіксувало Дональда Трампа та першу леді на їхніх місцях на сцені в передній частині залу – вони спілкувалися з іншими гостями, коли вдалині пролунали звуки пострілів.

Схоже вони помітили метушню в залі, після чого співробітники охорони оперативно вивели їх зі сцени, тоді як деякі гості шукали укриття.





Джерело ВВС