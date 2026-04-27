22-го апреля наш архипастырь митрополит Одесский и Измаильский Агафангел молитвенно отметил 61-ю годовщину своей священнической хиротонии. Это не просто годы — это целая эпоха, в которой менялись государства, поколения, исторические обстоятельства, но неизменным оставалось главное — верность призванию, служение Богу и людям. Да укрепит Господь Его Высокопреосвященство во всех делах, дарует мир, долголетие и многие и благая лета!

17-го апреля, в Светлую пятницу, когда Православная Церковь чтит Пресвятую Богородицу в Её чудотворном образе «Живоносный Источник», Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил праздничное богослужение в соборном храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

19-го апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, в день памяти апостола Фомы, в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре братия соборно совершила Божественную литургию. Светлая седмица завершается Фоминой неделей, которая является как бы повторением самого дня Пасхи, из-за чего и называется Антипасхой, то есть «вместо Пасхи». Во вторник 2-й седмицы по Пасхе, на Радоницу,

21-го апреля, духовенством города Измаила во главе с архиепископом Болградским Сергием было совершено заупокойное богослужение на Аллее Славы Нового городского кладбища. Возносились молитвы о вечном покое погибших воинов и всех усопших православных христиан. 20-го апреля, в день памяти иконы Божией Матери «Византийская», а также по случаю дня рождения архиепископа Арцизского Виктора, в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре была совершена праздничная Божественная литургия. Апостол Павел в Послании Коринфянам передает слова Христа: «Сила Моя в немощи совершается» (2Кор.12,9). Это значит, что сила Божия явственнее совершается там, где человек признает свою слабость и бессилие. Как только человек осознает и понимает свое бессилие перед внешними обстоятельствами и доверяет то, на что он не влияет, Богу - вот в этой немощи и совершается Божия сила. Ярким примером этого являются жены-мироносицы. Это женщины, которые следовали за Христом и помогали ему в быту. Они тихо выполняли то, что должны были, и внимательно слушали слова Спасителя. А в тот момент, когда Христа схватили и повели на суд, и апостолы разбежались в страхе, мироносицы тихо следовали за Спасителем. Они не оставили Христа в самые тяжелые моменты, проявив искреннюю любовь, которая оказалась сильнее страха перед опасностью и общественным мнением. Они стояли у креста, они следовали за телом Спасителя на погребение. Они наблюдали, как римская стража становится возле гроба, а на камень поставляется печать. Они, в первый день после субботы, рано утром пошли ко гробу, чтоб как было положено по обычаю, помазать тело благоухающим миром. И, как вознаграждение за веру, смирение и преданность Господу, они первыми узнали, что Христос воскрес и передали эту благую весть апостолам. Мироносицы - пример того, какой должна быть вера, надежда и настойчивость христианина. Как они шли за Христом, несмотря ни на что, так и мы главным ориентиром должны иметь Воскресшего Спасителя. Пусть Господь поможет исправить наш путь ко спасению, а по молитвам святых жен-мироносиц и в наших немощах совершается Божия сила!