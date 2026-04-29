Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что у Соединенных Штатов "нет более близких друзей", чем британцы, приветствуя короля Великобритании Карла III в Белом доме на фоне напряженности вокруг войны в Иране.

"За века, прошедшие с тех пор, как мы завоевали независимость, у американцев не было более близких друзей, чем британцы", - сказал Трамп, добавив, что у двух стран "особые отношения", и выразил надежду, что они "останутся такими навсегда".

Трамп приветствовал короля Карла III и королеву Камиллу в Белом доме. В ходе приветственной церемонии на Южной лужайке британский монарх пожал руки сотрудникам администрации Трампа и вместе с президентом США прослушал национальный гимн.

Позже лидеры проведут закрытую для публики встречу в Овальном кабинете.

Карл III станет первым британским монархом, который выступит в Конгрессе США, с тех пор как его мать, королева Елизавета II, сделала это в 1991 году.

Президент США Дональд Трамп и король Великобритании Карл III стоят на балконе Голубой комнаты Белого дома, 28 апреля 2026 года AP Photo

Речь во вторник, вероятно, станет самым обширным публичным выступлением монарха за время четырехдневного визита в США, который призван отметить 250-летие независимости страны от Великобритании.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон стал первым действующим председателем ПП, выступившим в парламенте Великобритании в начале этого года. В понедельник он посетил садовую вечеринку с королем Карлом III в Вашингтоне и пообещал, что его "хорошо примут" в Конгрессе.

Визит проходит в особенно сложный момент для отношений между США и Великобританией.

Отношения Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в последние несколько месяцев охладились, поскольку президент пытался заручиться международной поддержкой войны в Иране.

Гости смотрят, как президент США Дональд Трамп приветствует короля Великобритании Карла III в Белом доме, 28 апреля 2026 года AP Photo

Трамп раскритиковал Стармера, ответившего ему отказом, посетовав, что имеет дело "не с Уинстоном Черчиллем".

Президент США также ввел пошлины против Великобритании и предупредил о дополнительных сборах, несмотря на решение Верховного суда, принятое ранее в этом году, которое затрудняет подобные односторонние действия.

На прошлой неделе Трамп пригрозил ввести "большие тарифы" для Великобритании, если она не отменит налог на цифровые услуги для американских технологических компаний.

Трамп бросил вызов трансатлантическому альянсу, попытавшись аннексировать Гренландию и пригрозив выйти из НАТО.

Президент США Дональд Трамп и король Карл III, 28 апреля 2026 года AP Photo

Карл III и королева Камилла прибыли в Вашингтон в понедельник и провели встрему с президентом и первой леди Меланией Трамп.

Королевская чета продолжит свою поездку по США с остановками в Нью-Йорке и Виргинии.