Новое исследование показывает, что традиционно сложные западные жанры, такие как джаз и академическая музыка, со временем упростили свою структуру.

Представители старших поколений нередко с сожалением утверждают, что раньше музыка была лучше, но была ли она действительно сложнее?

Новое исследование, в котором в частности анализировались классическая музыка и джаз, приходит к выводу, что эти жанры стали проще – и что в этом нет ничего по определению плохого.

Стремясь выявить долгосрочные закономерности эволюции музыки, группа итальянских учёных проанализировала около 20 000 MIDI‑файлов произведений, созданных в период с 1600 по 2021 год.

«Сначала мы задумались, как измерить „сложность“ музыки по аналогии с подходами, применяемыми к текстам», – рассказал Euronews Culture Никколо Ди Марко, доцент Университета Тушия в Италии и соавтор исследования.





«Изучив существующие работы, мы обнаружили, что единственный надёжный метод, близкий к нашему подходу, – это работать с MIDI‑файлами, то есть цифровым представлением музыки, и применять инструменты науки о сложности».





Он также отметил, что у исследования, опубликованного в журнале Nature (источник на английском языке), есть и ограничения. Среди них – невозможность точно оценить выбор нот при транскрибировании MIDI‑файлов, которые в значительной степени опираются на двенадцатитоновую систему высот.

Поэтому исследователи сосредоточились на анализе мелодических и гармонических переходов, который показал, что классическая музыка и джаз по своим структурным моделям всё больше сближаются с менее сложными и более современными жанрами.

В 2024 году исследование, проведённое лондонским университетом Queen Mary, выявило похожую тенденцию к упрощению в песнях, возглавляющих хит‑парады.

И хотя так и тянет объяснить этот сдвиг технологическим прогрессом и последующей унификацией культуры, Ди Марко настаивает, что нужно более тонкое объяснение. Сложность по‑прежнему присутствует в этих жанрах – просто проявляется иначе.

«Есть и более широкие культурные и практические факторы, которые нужно учитывать. В XX и XXI веках музыкальные языки и аудитории стали гораздо более разнообразными, и некоторые композиторы стали отдавать предпочтение ясности, повторяемости или доступности, а не сложной структурной разработке», – пояснил он. «Поэтому я бы сказал, что классическая музыка становится не менее сложной, а по‑другому сложной – смещая акцент с гармонического и мелодического усложнения на другие измерения, которые труднее количественно описать».

Исследование Ди Марко является частью более масштабного проекта, посвящённого тому, как изменилась человеческая жизнь с появлением интернета и социальных сетей; в предыдущих работах учёных говорится, что упрощается и наш способ общения в сети.

Однако Ди Марко не считает, что это повод для тревоги. Напротив, по его мнению, это может быть и положительным явлением на фоне того, как мир в цифровую эпоху продолжает адаптироваться и переосмысливать себя.

«Я бы сказал, что в куда более взаимосвязанном мире наличие более простых музыкальных структур не обязательно является чем‑то негативным – особенно с точки зрения доступности и охвата более широкой аудитории», – говорит он. «К тому же наша статья не ставит целью критиковать или оплакивать предполагаемое упрощение музыки, а лишь зафиксировать возможную эволюцию отдельных её аспектов».

Этот текст был переведен с помощью искусственного интеллекта и изначально опубликован на английском. языке.

