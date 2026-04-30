Бюро экономической безопасности (БЭБ) открыло конкурсы на 261 вакантную должность и ввело программу шестимесячной стажировки для молодежи на должностях государственной службы с перспективой карьеры на должности детектива.

Об этом сообщает директор ведомства Александр Цивинский.

По его словам, бюро ищет детективов, аналитиков, юристов, специалистов по кибербезопасности, внутреннему контролю, HR и коммуникационщиков. Кроме опытных специалистов, БЭБ ориентируется на привлечение студентов и выпускников.

"Ввели возможность 6-месячной стажировки на должностях государственной службы с перспективой продолжения карьеры в должности детектива. Это практический опыт и реальный старт профессионального пути", - отметил Цывинский.

Он добавил, что информацию о карьерных возможностях уже представили студентам ведущих высших учебных заведений Львова, в частности Национального университета "Львовская политехника", ЛНУ им. Ивана Франко, УКУ и Львовского государственного университета внутренних дел.

Сейчас Бюро продолжает активное кадровое доукомплектование для усиления аналитической и правоохранительной составляющих своей деятельности.





