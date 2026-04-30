15 австралийских флагов вывесили в Вашингтоне вместо британских. Но после огласки в соцсетях ошибку исправили.

В США перед визитом короля Великобритании Чарльза III в страну столичные службы вывесили не те флаги вдоль одной из главных улиц Вашингтона. Об этом сообщает The Independent.

В сообщении говорится, что первые фото, где службы вывешивают не те флаги, появились еще 24 апреля за три дня до официального визита короля Великобритании. Инцидент произошел на 17-й улице Вашингтона, которая находится рядом с Белым домом и зданием Эйзенхауэра. На кадрах видно, что среди более 230 флагов, которые были вывешены на фонарных столбах в честь прибытия монарха, 15 являются австралийскими.

Первым об австралийских флагах в сети Х написал фрилансер Эндрю Лейден, который опубликовал соответствующие фото. Но через несколько часов он сообщил, что ошибка была исправлена.

"После короткого обеденного перерыва (и урока географии) коммунальщики Вашингтона решили заменить австралийские флаги на британские возле Белого дома", — написал он.

Этот курьез также подтвердил представитель Департамента транспорта округа Колумбия. По его словам, ошибку быстро исправили и она была только на определенном участке улицы.

"Мы вывесили эти флаги, но ситуацию быстро исправили и нам удалось их убрать", — сказал он.

Также он рассказал, что причина этой неприятной ситуации логистическая. Ведь флаги хранятся и маркируются централизованно, и сейчас выясняются обстоятельства этого инцидента.

Зато в соцсетях путаница с флагами вызвала волну шуток. Но некоторые австралийцы стали на защиту коммунальщиков и напомнили, что Чарльз III является главой государства не только Великобритании, но и Австралии, но формально.

"Австралийские флаги должны были бы остаться — Чарльз конституционно является и нашим главой государства", — написал один из пользователей соцсети.

Визит короля Чарльза в США: что известно

Напомним, что во время запланированного визита в США этой весной король Великобритании Чарльз III может столкнуться с необычными условиями приема в Белом доме. Причиной является масштабная реконструкция Восточного крыла резиденции президента США, которая продолжается с осени 2025 года.

Также специалист по чтению по губам раскрыла, о чем говорили президент США и король Великобритании, позируя фотографам на лужайке перед Белым домом. Оказалось, что Дональд Трамп пытался поговорить о политике, войне в Украине и своем бальном зале.





Источник