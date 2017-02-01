Сергей Кивалов: все равно на каком языке будет говорить человек, главное чтобы это был язык мира и взаимопонимания

На заседании ВР 8 февраля произошел словесный конфликт между Парубием и Оппоблоком. Он начался с выступления Натальи Королевской, которая с трибуны провозглашала на русском языке. Парубий сделал ей замечание, заявив, что надо высказываться государственном - украинском. Королевская в ответ потребовала, чтобы такой подход был применен ко всем депутатам.

Еще один избранник от Оппоблока Александр Долженков, который выступал после своей коллеги, более враждебно воспринял замечание Парубия. Также по поводу нагнетания ситуации вокруг язикового вопроса высказался ряд народних депутатов.

Так, автор действующего языкового закона, который стал компромиссом в украинском обществе, Сергей Кивалов, жестко высказался по возникшей ситуации:

«Не мог не высказаться по поводу вопиющего случая, который произошел в Верховной Раде Украины, когда некоторым депутатам фактически срывали выступления из-за языкового вопроса. Сегодня многие политики кричат на каждом углу о необходимости декоммунизации, при этом воплощая в реальность самые негативные примеры из прошлого. Происходящее иногда напоминает так называемую «культурную революцию» в Китае, когда всех пытались поселить в одинаковые бараки, одеть в одинаковую одежду и маршировать строем.

Видимо, многие из них забыли, что в Украине проживает около 130 национальностей и народностей, исповедующих разные религии и говорящих на разных языках, а один из самых больших этносов – русские, которые, напомню, являются гражданами Украины и любят свою страну. Сегодня больше половины населения Украины говорит на русском, и именно этот язык является языком межнационального общения. Так сложилось исторически, хочет этого кто-то или нет. По последним соцопросам русский является родным для 73 процентов одесситов, моих земляков, интересы которых я представляю в стенах Парламента. В Украине с 1996 года продолжает действовать часть 3 статьи 10 Конституции, которой гарантируются свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины. То есть русский язык, единственный кроме украинского, специально упомянут в Конституции с целью его защиты как языка национального меньшинства. Как можно это игнорировать и не замечать? Как можно игнорировать и не замечать положение Конституции Украины?

Наши власти говорят о стремлении в Европейский союз, при этом повсеместно нарушая основные принципы, на которых он построен: толерантность, терпимость, уважение национальных меньшинств. Почему депутат не может выступать на языке, который понимает большинство населения нашей страны?

Своими инициативами господин Парубий нарушил положения закона Украины об основах государственного языка, Европейской хартии о языках национальных меньшинств, в конце концов, регламент Верховной Рады, содержащий норму, согласно которой разрешается выступать на любом языке.

В настоящее время в Украине все еще действует закон «Об основах государственной языковой политики», принятый 3 июня 2012 года, который полностью соответствует Европейской хартии. Включить в закон положения о защите региональных языков и языков меньшинств рекомендовала сама Венецианская Комиссия, в своём заключении от марта 2011 года.

Более того, Парламентская ассамблея Совета Европы уже выразила обеспокоенность последним языковым законопроектом, и высказалась о недопущении нарушения прав национальных меньшинств, в частности, в языковом вопросе. С такими темпами принятия решений, Украина не то, что не войдет в Евросоюз, а даже перспектива, так лелеемого всеми, безвизового режима уйдет в небытие.

На сегодняшний день, когда страна истекает кровью, и нам нужно как можно быстрее прийти к миру, подобное нагнетания обстановки может преследовать лишь две цели: эскалацию конфликта между нашими гражданами и отвлечение внимания от провальной политики власти на всех фронтах. Но почему опять должны страдать простые люди, мне непонятно. Хватит заниматься политическими спекуляциями, и пора заняться делом. Я считаю, что все равно на каком языке будет говорить человек, главное чтобы это был язык мира и взаимопонимания, именно тогда Украина начнет развиваться и процветать».

Также высказался по этому вопросы и народный депутат Александр Вилкул, который отметил, что раздувая такие провокационные темы, власть на самом деле отвлекает украинцев от реальных проблем: «У нас, что в стране мало проблем? У нас война, у нас люди нищие, работы нет, зарплаты нет. Постоянно поднимаются какие-то резонансные темы, которые делят украинцев для того, чтобы отвлекать народ».

Оппозиционный блок выступил с официальным заявлением, в котором говорится о недопущении провокаций, которые могут привести к расколу страны и усугубит и без того сложное политическое положение Украины.

Напомним также, что ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №5670 «О государственном языке», предлагающий тотальную украинизацию и не учитывающий современных реалий.