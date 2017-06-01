Высшее образование без сдачи внешнего независимого тестирования? Вполне реально!

Вот и отзвенели последние звонки в школах, ознаменовав наступление самого любимого времени года для школьников – летних каникул. Теперь у ребятишек наступила пора бесконечного просмотра мультфильмов, встреч с друзьями и весёлого отдыха на море, а у педагогов - заслуженного отпуска вперемешку с ремонтом классных кабинетов и их подготовкой к новому учебному году. Однако, если для всех школьников июнь – это самый беззаботный месяц в году, то для выпускников школ, а также их родителей, наоборот – самая горячая и напряжённая пора. Наверное, несложно догадаться, что речь идёт о сдаче внешнего независимого тестирования. Надо сказать, что за годы своего существования ВНО стало настоящим испытанием для школьников и их родителей и настоящей детской страшилкой чуть ли не с первого класса. С одной стороны, внешнее независимое тестирование было внедрено с тем, чтобы сделать систему поступления в вуз прозрачной и обезопасить поступающих от коррупции со стороны сотрудников университетов и членов приёмных комиссий. Однако, все мы – люди и прекрасно понимаем, что одно единственное тестирование не может быть полноценным показателем знаний выпускника школы. А что если ребёнок, например, перенервничал во время написания теста? А уж поверьте, без этого просто никак, ведь перед сдачей ВНО одиннадцатиклассники находятся в постоянном состоянии стресса и нервного напряжения не то что за несколько дней, но и за несколько месяцев до тестирования! И что тогда – прощай высшее образование? Но как говорится, даже из любой безвыходной ситуации есть как минимум один выход. И даже в нашей стране, где предоставление сертификатов, удостоверяющих прохождение внешнего независимого оценивания, является единственным основанием поступления в вуз (если не брать во внимание льготную категорию поступающих) всё-таки можно получить высшее образование и диплом государственного образца минуя систему внешнего независимого оценивания. Для этого поступлению в вуз должно предшествовать обучение в колледже, куда, как известно, принимают на базе аттестата о базовом среднем образовании без сдачи ВНО.

Во всём мире колледжное образование считается очень престижным и, что немаловажно, очень качественным. И это не случайно, ведь, обучаясь в колледже, ребята ещё на ранних этапах получают необходимые профессиональные знания и более эффективно, чем в обычной школе, готовятся к обучению в вузе. Немаловажным является и тот факт, что по окончании колледжа выпускники получают диплом младшего специалиста, который позволяет трудоустроиться по выбранной специальности. Колледжное образование является широко востребованным в США и странах Европы, ведь оно фактически даёт молодым людям специальность и хорошие перспективы трудоустройства.

В Одессе таким учебным заведением является Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия», в который принимают на базе 9 классов общеобразовательной школы (лицея, гимназии) по результатам диктанта по украинскому языку и устного экзамена по основам правоведения. Срок обучения в колледже составляет 3 года и даёт право поступления на третий курс университета без сдачи каких-либо экзаменов и внешнего независимого тестирования. По окончании колледжа выпускники получают диплом младшего специалиста государственного образца, который даёт право работы по выбранной специальности. Важно отметить, что, обучаясь в Юридическом колледже, студенты получают стипендию, а те из них, которые имеют особые достижения в учёбе, удостаиваются стипендий Президента Украины, Кабинета Министров Украины и специальных именных стипендий. Таким образом, обучаясь в Юридическом колледже, студенты могут обрести хотя бы частичную финансовую независимость от родительского содержания.

«Колледжное образование – это успешная европейская и американская практика, перед выпускниками колледжей открываются хорошие перспективы и большое профессиональное будущее. Молодые люди имеют возможность уже после девятого класса определиться с выбором будущей профессии и получить полноценное высшее образование без сдачи внешнего независимого оценивания. Они успешно учатся, становятся хорошими специалистами и по окончании колледжа могут найти работу по специальности либо поступить сразу на 3 курс университета. Понимая, насколько важной является ранняя профориентация выпускников школ, президент нашего университета Сергей Кивалов, в своей законотворческой деятельности народного депутата приложил максимум усилий для сохранения колледжного образования в нашей стране, благодаря чему многие молодые люди теперь смогут получить качественное образование после 9 класса, не теряя драгоценного времени», - подчеркнул директор Юридического колледжа, кандидат юридических наук Евгений Хижняк.

Преподавание юридических и гуманитарных дисциплин ведется профессорско-преподавательским составом университета, а общеобразовательных – штатными преподавателями колледжа. Штатные преподаватели Юридического колледжа постоянно повышают свою квалификацию и принимают активное участие в различных научно-практических конференциях, а также готовят студентов I курса к участию олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам. Студенты второго и третьего курсов имеют возможность посещать лекции по юридическим дисциплинам на английском, немецком и французском языках, которые проводятся в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия».

Среди полусотни научно-педагогических работников, преподающих в колледже – 18 кандидатов наук, 7 старших преподавателей высшей категории, что позволяет достигать высоких показателей уровня знаний студентов. Информационное обеспечение образовательной деятельности осуществляется библиотекой университета, книжный фонд которой составляет более 500 тыс. экземпляров современной научной, учебно- методической и художественной литературы, более 2 тыс. периодических изданий.

Для выполнения домашних заданий и подготовки к семинарским занятиям студенты колледжа могут пользоваться читальным залом библиотеки университета, который насчитывает 300 рабочих мест и работает до 19.00, включая выходные дни, что дает студентам возможность в любое время получить необходимую книгу и информацию. Кроме того, к услугам студентов спортивные стадионы и тренажёрные залы, Центр культуры, в котором они могут развивать свои таланты и заниматься творческой деятельностью, а также студенческие кафе с приемлемыми ценами и высоким качеством питания. Таким образом, студентам колледжа созданы все условия для качественного обучения, занятий спортом и культурного отдыха. За последние несколько лет преподавательским составом на высоком уровне внедряется учебно-методическое обеспечение учебного процесса подготовки младших специалистов-юристов. Необходимо отметить, что в этой работе принимают участие все преподаватели, обеспечивающие подготовку младших специалистов. В Юридическом колледже НУ «ОЮА» также всячески поддерживается и развивается студенческая общественная активность – функционирует студенческое научное общество, которое является объединением инициативных студентов и занимается организацией и проведением разного рода научных мероприятий: конференций, турниров, круглых столов.

Многие студенты также принимают активное участие в научных мероприятиях, проводимых в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являются членами Дебатного клуба университета и различных общественных организаций. Большинство выпускников Юридического колледжа обучаются в университете на «отлично» и становятся востребованными специалистами в области юриспруденции. Некоторые выпускники продолжают обучение за рубежом в лучших университетах мира. Также среди студентов и выпускников Юридического колледжа множество победителей международных спортивных соревнований и престижных творческих конкурсов.