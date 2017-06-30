В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

Начало июня – жаркая пора для абитуриентов. Сегодня по всей Украине стартовала вступительная кампания в колледжи. Подать свои документы для поступления в первый день пришли тысячи ребят. Мы решили проверить, как работают приёмные комиссии сразу в нескольких одесских вузах. Первый университет – Национальный университет «Одесская юридическая академия», здесь принимают документы для поступления в Юридический колледж.

Сегодня первый день, когда мы проводим приём документов в Юридический колледж. Понимая, насколько важной является ранняя профориентация выпускников школ, президент нашего университета Сергей Кивалов, как народный депутат и законотворец, приложил максимум усилий для сохранения колледжного образования в нашей стране. Благодаря этому многие молодые люди получили возможность уже после девятого класса определиться с выбором будущей профессии и получить полноценное высшее образование без сдачи внешнего независимого оценивания. Они успешно постигают профессию, становятся хорошими специалистами и по окончании колледжа могут найти работу по специальности либо поступить сразу на 3 курс университета. — рассказывает Евгений Хижняк, директор Юридического колледжа НУ «ОЮА».

Мы решили пообщаться с некоторыми абитуриентами и узнать, чем же обусловлен выбор ими будущей профессии и учебного заведения. К примеру, Андрей решил подать документы сразу же в первый день старта вступительной кампании, так как о профессии юриста мечтает с раннего возраста. К поступлению в Юридический колледж он готовился долго и тщательно, посещал подготовительные курсы.

Я давно определился с таким выбором моей будущей деятельности. Моя мама закончила Юридическую академию, сейчас работает в области юриспруденции, и я хочу пойти по её стопам. — говорит Андрей Гоцуленко, абитуриент.

А вот мама поступающего абитуриента Елена Гоцуленко действительно чувствует себя в этих стенах, как дома, вспоминает, как выпускалась из стен вуза в 2002-м году.

Я всегда с гордостью, всегда с самыми тёплыми эмоциями говорю об академии. Очень часто вспоминаю о том, как мы здесь учились, потому могу сделать вывод, насколько академия выросла за эти годы. Я, как и каждая мама, желая своим детям только самого хорошего, настраиваю своего ребёнка на то, что именно здесь он получит ту базу знаний, которую сможет в дальнейшем использовать в рамках избранной профессии. — делится своими впечатлениями Елена Гоцуленко, мама абитуриента.

Кроме того, абитуриенты Юрколледжа могут выбрать и заочную форму обучения. Таким образом, есть возможность одновременно получить и школьный аттестат о среднем образовании, и диплом младшего специалиста.

В этот день работа кипит и в приёмной комиссии Международного гуманитарного университета. При вузе действует два колледжа – Экономико-правовой и Медицинский. Обучение в экономико-правовом колледже проводится по наиболее востребованным на рынке труда специальностям: правоведение, экономика предприятий, дизайн, иностранные языки, перевод, обслуживание компьютерных сетей и систем, а также оценочная деятельность.

Я очень давно хотела учиться именно в МГУ и решила после 9-го класса поступать в Экономико-правовой колледж, чтобы затем поступить в МГУ. Выбрала право, потому что мне кажется, что специалисты этого профиля могут найти себе применение во всех, без исключения, сферах сегодняшней жизни. — рассказывает Юлия Тарасенко, абитуриентка.

В Медицинском колледже Международного гуманитарного университета подготовка будущих профессионалов осуществляется по специальности фармация.

Эта специальность одна из самых востребованных на рынке труда. Трудоустройство младших специалистов, которых мы выпускаем, достигает ста процентов. По окончании колледжа выпускники могут поступить в Медицинский институт МГУ сразу на второй курс для получения степени бакалавра, и получить специальность провизора, а это уровень заведующих аптеками. — рассказывает Виталий Шутурминский, директор Медицинского колледжа и Медицинского института МГУ.

В этом году появились ещё и новые правила приёма. Выпускники, которые окончили девять классов с отличием, автоматически зачисляются в Юридический, Экономико-правовой и Медицинский колледж без сдачи вступительных экзаменов. А по окончании колледжа выпускники могут сразу же стать студентами третьего курса Национального университета «Одесская юридическая академия» или Международного гуманитарного университета и получить престижную и востребованную профессию. Причем без сдачи Внешнего независимого оценивания! Вступительная кампания продлится до 14-го июля. С более детальной информацией о датах вступительных экзаменов в колледжи можно ознакомиться на официальных сайтах и в приёмных комиссиях Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета .