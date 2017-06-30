В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

Начало июня – жаркая пора для абитуриентов. Сегодня по всей Украине стартовала вступительная кампания в колледжи. Подать свои документы для поступления в первый день пришли тысячи ребят. Мы решили проверить, как работают приёмные комиссии сразу в нескольких одесских вузах. Первый университет – Национальный университет «Одесская юридическая академия», здесь принимают документы для поступления в Юридический колледж.
Мы решили пообщаться с некоторыми абитуриентами и узнать, чем же обусловлен выбор ими будущей профессии и учебного заведения. К примеру, Андрей решил подать документы сразу же в первый день старта вступительной кампании, так как о профессии юриста мечтает с раннего возраста. К поступлению в Юридический колледж он готовился долго и тщательно, посещал подготовительные курсы.
А вот мама поступающего абитуриента Елена Гоцуленко действительно чувствует себя в этих стенах, как дома, вспоминает, как выпускалась из стен вуза в 2002-м году.
Кроме того, абитуриенты Юрколледжа могут выбрать и заочную форму обучения. Таким образом, есть возможность одновременно получить и школьный аттестат о среднем образовании, и диплом младшего специалиста.
В этот день работа кипит и в приёмной комиссии Международного гуманитарного университета. При вузе действует два колледжа – Экономико-правовой и Медицинский. Обучение в экономико-правовом колледже проводится по наиболее востребованным на рынке труда специальностям: правоведение, экономика предприятий, дизайн, иностранные языки, перевод, обслуживание компьютерных сетей и систем, а также оценочная деятельность.
В Медицинском колледже Международного гуманитарного университета подготовка будущих профессионалов осуществляется по специальности фармация.
В этом году появились ещё и новые правила приёма. Выпускники, которые окончили девять классов с отличием, автоматически зачисляются в Юридический, Экономико-правовой и Медицинский колледж без сдачи вступительных экзаменов. А по окончании колледжа выпускники могут сразу же стать студентами третьего курса Национального университета «Одесская юридическая академия» или Международного гуманитарного университета и получить престижную и востребованную профессию. Причем без сдачи Внешнего независимого оценивания! Вступительная кампания продлится до 14-го июля. С более детальной информацией о датах вступительных экзаменов в колледжи можно ознакомиться на официальных сайтах и в приёмных комиссиях Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета .