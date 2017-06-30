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  • Дата: Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:30

В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование


В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

Начало июня – жаркая пора для абитуриентов. Сегодня по всей Украине стартовала вступительная кампания в колледжи. Подать свои документы для поступления в первый день пришли тысячи ребят. Мы  решили проверить, как работают приёмные комиссии сразу в нескольких одесских вузах. Первый университет – Национальный университет «Одесская юридическая академия», здесь принимают документы для поступления в Юридический колледж.

 

В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

 

Сегодня первый день, когда мы проводим приём документов в Юридический колледж. Понимая, насколько важной является ранняя профориентация выпускников школ, президент нашего университета Сергей Кивалов, как народный депутат и законотворец, приложил максимум усилий для сохранения колледжного образования в нашей стране. Благодаря этому многие молодые люди получили возможность уже после девятого класса определиться с выбором будущей профессии и получить полноценное высшее образование без сдачи внешнего независимого оценивания. Они успешно постигают профессию, становятся хорошими специалистами и по окончании колледжа могут найти работу по специальности либо поступить сразу на 3 курс университета.
 рассказывает Евгений Хижняк, директор Юридического колледжа НУ «ОЮА».

 

В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

 

Мы решили пообщаться с некоторыми абитуриентами и узнать, чем же обусловлен выбор ими будущей профессии и учебного заведения. К примеру, Андрей решил подать документы сразу же в первый день старта вступительной кампании, так как о профессии юриста мечтает с раннего возраста. К поступлению в Юридический колледж он готовился долго и тщательно, посещал подготовительные курсы.

 

В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

 

Я давно определился с таким выбором моей будущей деятельности. Моя мама закончила Юридическую академию, сейчас работает в области юриспруденции, и я хочу пойти по её стопам.
 — говорит Андрей Гоцуленко, абитуриент.

 

А вот мама поступающего абитуриента Елена Гоцуленко действительно чувствует себя в этих стенах, как дома, вспоминает, как выпускалась из стен вуза в 2002-м году.

 

Я всегда с гордостью, всегда с самыми тёплыми эмоциями говорю об академии. Очень часто вспоминаю о том, как мы здесь учились, потому могу сделать вывод, насколько академия выросла за эти годы. Я, как и каждая мама, желая своим детям только самого хорошего, настраиваю своего ребёнка на то, что именно здесь он получит ту базу знаний, которую сможет в дальнейшем использовать в рамках избранной профессии.
 — делится своими впечатлениями Елена Гоцуленко, мама абитуриента.

 

В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

 

 

Кроме того, абитуриенты Юрколледжа могут выбрать и заочную форму обучения. Таким образом, есть возможность одновременно получить и школьный аттестат о среднем образовании, и диплом младшего специалиста.

 

В этот день работа кипит и в приёмной комиссии Международного гуманитарного университета. При вузе действует два колледжа – Экономико-правовой и Медицинский. Обучение в экономико-правовом колледже проводится по наиболее востребованным на рынке труда специальностям: правоведение, экономика предприятий, дизайн, иностранные языки, перевод, обслуживание компьютерных сетей и систем, а также оценочная деятельность.

 

Я очень давно хотела учиться именно в МГУ и решила после 9-го класса поступать в Экономико-правовой колледж, чтобы затем поступить в МГУ. Выбрала право, потому что мне кажется, что специалисты этого профиля могут найти себе применение во всех, без исключения, сферах сегодняшней жизни.
 рассказывает Юлия Тарасенко, абитуриентка.

 

В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

 

В Медицинском колледже Международного гуманитарного университета подготовка будущих профессионалов осуществляется по специальности фармация.

 

В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

 

Эта специальность одна из самых востребованных на рынке труда. Трудоустройство младших специалистов, которых мы выпускаем, достигает ста процентов. По окончании колледжа выпускники могут поступить в Медицинский институт МГУ сразу на второй курс для получения степени бакалавра, и получить специальность провизора, а это уровень заведующих аптеками.
 рассказывает Виталий Шутурминский, директор Медицинского колледжа и Медицинского института МГУ.

В этом году появились ещё и новые правила приёма. Выпускники, которые окончили девять классов с отличием, автоматически зачисляются в Юридический, Экономико-правовой и Медицинский колледж без сдачи вступительных экзаменов. А по окончании колледжа выпускники могут сразу же стать студентами третьего курса Национального университета «Одесская юридическая академия» или Международного гуманитарного университета и получить престижную и востребованную профессию. Причем без сдачи Внешнего независимого оценивания! Вступительная кампания продлится до 14-го июля. С более детальной информацией о датах вступительных экзаменов в колледжи можно ознакомиться на официальных сайтах и в приёмных комиссиях Одесской Юракадемии  и Международного гуманитарного университета .

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В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи
В Украине стартовала вступительная кампания в колледжи

 
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