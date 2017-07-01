Вступительная кампания в колледжи продлится до 22 июля

Вступительная кампания в колледжи в Украине идёт полным ходом. Подать документы для поступления выпускники девятых классов могут до 22 июля.

Колледжное образование доказало свою эффективность, и у нас есть приятная новость для выпускников девятых классов, о том, что продлили сроки подачи документов до 22 июля. Поэтому мы приглашаем прийти всех и подать свои документы. Тем более, что в первые дни подачи документов было подано много оригиналов, что свидетельствует о высоком уровне качества образования, предоставляемом в Экономико-правовом и Медицинском колледжах Международного гуманитарного университета. Кроме того, по инициативе президента МГУ Сергея Васильевича Кивалова было принято решение, что выпускники, которые окончили девятых классов с отличием, поступают в Экономико-правовой и Медицинский колледжи, не сдавая вступительных экзаменов, - рассказывает Игорь Калимбет, ответственный секретарь приёмной комиссии МГУ.

Отметим, что выпускники колледжа поступают сразу же на третий курс Международного гуманитарного университета, не сдавая Внешнее независимое оценивание.

Аналогичные правила приёма действуют для выпускников, которые окончили девять классов с отличием и в Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия». По окончании колледжа они также становятся студентами сразу третьего курса Одесской Юракадемии.

Напомним, что сразу на второй курс колледжа также могут поступить и выпускники одиннадцатых классов на базе двух сертификатов Внешнего независимого оценивания. И затем продолжить обучение на третьем курсе НУ «ОЮА». Для выпускников одиннадцатых классов вступительная кампания в колледжи продлится до 8 августа.