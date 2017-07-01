Вступительная кампания в колледжи продлится до 22 июля

Вступительная кампания в колледжи в Украине идёт полным ходом. Подать документы для поступления выпускники девятых классов могут до 22 июля.
Отметим, что выпускники колледжа поступают сразу же на третий курс Международного гуманитарного университета, не сдавая Внешнее независимое оценивание.
Аналогичные правила приёма действуют для выпускников, которые окончили девять классов с отличием и в Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия». По окончании колледжа они также становятся студентами сразу третьего курса Одесской Юракадемии.
Напомним, что сразу на второй курс колледжа также могут поступить и выпускники одиннадцатых классов на базе двух сертификатов Внешнего независимого оценивания. И затем продолжить обучение на третьем курсе НУ «ОЮА». Для выпускников одиннадцатых классов вступительная кампания в колледжи продлится до 8 августа.