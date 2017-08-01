На 19 августа приходится Яблочный Спас или, как его ещё именуют в народе, Праздник первых плодов. Яблочный Спас считается самым главным из трёх Спасов, с его наступлением верующим разрешается употреблять в пищу яблоки и другие фрукты. 19 августа Православная церковь отмечает Преображение Господне, в церковной традиции этот праздник также именуют Спасом на горе. По преданию, в этот день Иисус Христос и три его ученика – Пётр, Иоанн и Иаков поднялись на гору Фавор. Когда Иисус начал молиться, его лицо вдруг осветил неземной свет, а одежды превратились в белоснежные. В этот миг Спаситель узнал, что ему суждено во имя людей умереть мученической смертью на кресте, а потом воскреснуть. Так Иисус Христос преобразился на глазах у своих учеников и открыл им свое предназначение. Христос запретил своим ученикам рассказывать об этом чудесном событии, а вернувшись к людям, он велел собирать яблоки, чтобы Отец мог освятить их. В 4 веке на горе Фавор был открыт храм, увековечивающий преображение Господне, с тех пор и возникла традиция отмечать Яблочный спас, которая практические в неизменном виде дошла и до наших времён.



В день Яблочного Спаса во всех церквях, а также в нашем студенческом храме Святой мученицы Татианы, проходит праздничная служба и освящаются дары природы – яблоки, груши и виноград, которые приносят верующие. Считается, что освященное на Спас яблоко приносит здоровье и может исполнить заветное желание.

В праздник Яблочного Спаса от всей души желаю Вам крепкого здоровья, добра и благополучия в Ваши семьи!

— поздравил всех верующих с праздником на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.