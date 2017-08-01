Волшебство и запустение улицы Гоголя

Это, пожалуй, самая короткая одесская улица, улица имени Гоголя, состоящая всего из двух кварталов.

Первое упоминание об этой улице появляется в 1828 году. Тогда она называлась Казарменной, а позже — Надеждинская. В 1902 году постановлением Городской Думы была названа улицей Гоголя, в связи с 50-летием со дня смерти писателя. Как известно, жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя были тесно связаны с мистикой. Видимо поэтому улица его имени оставляет ощущение волшебной красоты архитектуры и не менее мистического пренебрежения к этой красоте и к памяти великого писателя. Перефразируя легендарное обращение Михаила Булгакова к памятнику Гоголю: «… укрой меня своей чугунной шинелью», каждое разбитое окно и разваливающийся до дранки эркер на доме Гоголя могут быть обращены ко всем одесским властям, как требование прекратить запустение и разрушение нашей исторической памяти.

Именно на этой улице расположен один из самых красивых жилых домов не только в городе, но и во всей стране, ставший визитной карточкой нашего любимого города. Это памятник архитектуры и градостроительства — «Дом с атлантами». Комплекс доходных домов на улице Гоголя был создан в 1899-1901 гг. архитекторами Львом Влодеком и Семёном Ландесманом. Дома принадлежали семье Фальц-Фейнов, известных зерноторговцев и основателей заповедника «Аскания-Нова». Особую известность приобрел «Дом с атлантами» благодаря украшающим его статуям работы скульптора Т. Фишеля. В Одессе есть множество зданий, где атланты поддерживают балконы и перекрытия, но атланты в доме по улице Гоголя — единственные, которые держат на своих плечах земной шар, то есть «... держат небо на каменных плечах». Этот дом давно уже стал одесским брендом: его можно увидеть в кино, на обложках книг и конвертах.

А еще на этой мистической улице, как и полагается, «живут» львы и даже драконы.