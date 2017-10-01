Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)

Геннадий Труханов указал начальнику управления дорожного хозяйства Андрею Шмагаю на необоснованное затягивание ремонтных работ на улице Пушкинской на пересечении с Большой Арнаутской, где уже более недели идут работы по «прокладке» пандусов.

«Что там происходит? И пандусов нет, и плитка снята! Это что — стройка века?», — возмутился мэр.

Он потребовал «закрыть вопрос» в ближайшие дни и впредь четко определять и выполнять сроки проводимых работ.

Напомним, что об острой нехватке пандусов в центральной части города неоднократно сигнализировали как волонтеры, так и сами люди с ограниченными физическими возможностями.