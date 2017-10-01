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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)

Категория: Первая полоса / Новости


Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)

Геннадий Труханов указал начальнику управления дорожного хозяйства Андрею Шмагаю на необоснованное затягивание ремонтных работ на улице Пушкинской на пересечении с Большой Арнаутской, где уже более недели идут работы по «прокладке» пандусов.

«Что там происходит? И пандусов нет, и плитка снята! Это что — стройка века?», —  возмутился мэр.

Он потребовал «закрыть вопрос» в ближайшие дни и впредь четко определять и выполнять сроки проводимых работ.

Напомним, что об острой нехватке пандусов в центральной части города неоднократно сигнализировали как волонтеры, так и сами люди с ограниченными физическими возможностями.

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Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской (ФОТО)
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