Украинская морская партия: депутатский фонд не цель, а средство оперативного решения проблем одесситов ВИДЕО

Жители центра города, не смотря на банкротство Одесской ТЭЦ, в эту зиму будут с теплом, на внеочередной сессии депутаты Одесского городского совета единогласно приняли решение о выделении 95 млн. грн. предприятию, что позволит его запустить. Эта сумма является необходимым минимумом, который позволит НАК «Нафтогазу» начать поставку газа на Одесскую ТЭЦ. Данное решение также поддержала фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете.

«Когда государство бросает людей на произвол судьбы, городской бюджет вынужден пусть в ручном режиме, пусть корректировать, но выделять деньги чтобы дать тепло в одесские дома. Фракция Украинской морской партии поддерживала данный проект решения, очень сложный, очень не простой и всё для того чтобы тепло появилось в домах у одесситов»,

- подчеркивает Светлана Осауленко.

Девяносто млн. грн. найдено одесскими финансистами из нераспределенных расходов бюджета развития, еще пять млн. грн. возьмут из общего фонда. «Урезание других статей бюджета не произойдет», - уточнили в профильном департаменте. В будущем власть планирует экономить за счет установки теплосчетчиков и замены теплосетей.

Тем временем, в СМИ появилась некорректно поданная информация относительно обсуждения депутатами Украинской морской партии Сергея Кивалова вопроса об увеличении депутатского фонда. Мы обратились за разъяснением руководителю фракции УМП в Одесском городском совете Светлане Осауленко.

Депутат пояснила, что действительно обсуждение данного вопроса меду депутатами разных фракций проходит довольно давно.



«Дело в том, что повышение так называемого депутатского фонда позволит быстрее и эффективнее направлять бюджетные средства на нужды одесситов.

Украинская морская партии всегда отстаивала позицию, чтобы нужды одесситов ставились во главу угла деятельности городской власти, чтобы помощь была своевременной и оперативной. А кто как не депутаты должны обеспечивать непосредственную связь со своими избирателями?

Скажу откровенно, многие активные депутаты из других фракций поддерживают нашу позицию. Однако решение по вопросу увеличения депутатского фонда будет рассматриваться на бюджетной сессии Одесского городского совета в декабре месяце»



, - отметила Светлана Осауленко.