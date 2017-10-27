Украинские вузы продолжают укреплять связи с ЕС

Становление современной системы образования в Украине неразрывно связано с процессом сближения нашего государства с Европейским Союзом. Понимая важность международного обмена знаниями и опытом, как для студентов, так и для преподавателей, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» особое внимание уделяется развитию академической мобильности, а также углубленному изучению иностранных языков.

Сегодня Одесская Юракадемия является членом Европейской ассоциации университетов, Европейской организации публичного права и сотрудничает с престижнейшими вузами мира. Университет имеет тесные связи с Советом Европы, Венецианской комиссией, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными межправительственными организациями, что даёт возможность прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства в ведущих европейских институциях. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими вузами Европы, студенты могут параллельно учиться в европейском университете, продолжая обучение в НУ «ОЮА» и по окончании получить сразу два диплома.

Только в течении этого года факультет международно-правовых отношений вуза был удостоен членства в самых престижных научных организациях, таких как: Ассоциация европейских юридических факультетов, Центр европейской политики, Центр европейских политических исследований, Институт европейского права, Академический совет по изучению современных европейских студий.

Членство в этих организациях открыло новые возможности для научного сотрудничества и создания учеными вуза совместных проектов с коллегами из других европейских государств.

Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей Одесской Юракадемии выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие вузы Европы и США. К примеру, в начале сентября несколько лучших студентов факультета международно-правовых отношений прошли обучение в летней школе по праву интеллектуальной собственности Ягеллонского университета в Польше. Не успели студенты вернуться домой, как на факультете стартовал новый конкурс. Так, с 25 сентября 2017 года для студентов факультета международно-правовых отношений Национального университета «Одесская юридическая академия» прошёл конкурсный отбор на участие в «Осенней школе юридического письма и глобальных юридических компетентностей», в Брно (Чехии) на базе юридического факультета Университета Массарика. Студентам предстояло написать на английском языке эссе на тему «Роль Украины в будущем Европейского Союза». Конкурсную комиссию по отбору лучших работ возглавил президент Национального университета «Одесская юридическая академия», академик Сергей Кивалов.

Все участники продемонстрировали высокий уровень владения английским языком и в результате конкурса были выбраны лучшие работы, авторы которых отправились на обучение в Осеннюю школу в Брно.

И уже 16 октября студенты вместе с коллегами со всех стран Европы в течении трёх дней погрузились в неповторимую рабочую атмосферу юридического факультета Университета Массарика. В течении трёх дней они имели возможность получить не только новые знания, но и развить аналитические способности, которые пригодятся им в последующей профессиональной деятельности.

Стоит отметить, что одной из важнейших предпосылок успешного участия студентов в зарубежных стажировках является высокий уровень владения иностранными языками. Именно поэтому в Одесской Юракадемии образовательный процесс организован таким образом, что студенты с первого курса могут выбирать на каком языке они хотят изучать профильные дисциплины – английский, немецкий, французский. Кроме лекций преподавателей НУ «ОЮА», студенты также имеют возможность слушать лекционные курсы приглашенных преподавателей из зарубежных стран. Университет регулярно посещают с официальными визитами иностранные делегации, для студентов читают лекции и проводят мастер-классы известные зарубежные профессора, адвокаты, судьи, прокуроры, журналисты, дипломаты и политики.

Так, сегодня в стенах вузах вуза читает свой авторский курс лекций американский адвокат Ян Сейгель. Это уже третий его визит в Одесскую Юракадемию. Подчеркнем, что Ян Сейгель имеет богатый судебный опыт: более сорока лет назад основал собственную юридическую фирму; занимаясь частной практикой, провел свыше ста пятидесяти уголовных и гражданских дел; читает лекции адвокатам Америки от имени Ассоциации коллегий адвокатов штатов и округов, а также в ведущих вузах мира. Он также выступал перед Апелляционным отделом, Третейским окружным апелляционным судом и выиграл историческую апелляцию в Верховном суде Нью-Джерси, за что был удостоен звания «Юрист года» Ассоциации юристов штата Нью-Джерси.

Добавим, что в нынешнем учебном году в Одесской Юракадемии основана инновационная магистерская программа по международному праву и праву Европейского Союза, которая является уникальной для Юга Украины. Благодаря хорошим знаниям иностранных языков студенты уже с первых лет обучения имеют возможность участвовать конференциях, летних и зимних школах, судебных дебатах, которые проводятся в Европе и США, а также претендовать на победу во всевозможных англоязычных стипендиальных и грантовых программах.