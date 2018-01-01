Митрополит Агафангел обратил внимание священнослужителей на недопустимость агитирования против вакцинации детей

В храмах Одесской епархии Украинской православной церкви в связи со вспышкой кори совершаются ежедневные молебны «о болящих и прекращении морового поветрия».

Об этом говорится в распоряжении митрополита Одесского и Измаильского Агафангела от 11 января нынешнего года. Кроме того, глава епархии обратил внимание священнослужителей на недопустимость агитирования против вакцинации детей.

«Решение о прививке или отказе от неё принимается исключительно родителями, и священник не должен влиять на принятие решений родителей, подвергая риску жизнь и здоровье детей», — подчеркнул митрополит Агафангел.