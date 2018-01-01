В Одессе отметили престольный праздник храма Святой мученицы Татианы

Мало кто знает, что День святой мученицы Татьяны христиане отмечают уже двадцать веков. Вот знаете ли вы, когда День ангела у Светланы? Вряд ли. А вот Татьянин день – 25 января – знают все, и поздравляют с именинами Татьян, Тань и Танечек.
Напомню: праздник назван в честь Святой Татьяны – христианской мученицы, жившей во времена правления римского императора Александра Северуса. За то, что девушка даже под страхом смерти не отреклась от Христа и отказалась молиться языческим богам, церковь признала ее святой. В православной традиции Святая Татиана считается покровительницей студентов и всех учащихся.
Единственный в Украине студенческий Храм, носящий имя Святой мученицы Татианы, находится в Одессе, при Национальном университете «Одесская юридическая академия». И престольный праздник тут проходит очень торжественно, при большом стечении народа.
Как рассказал настоятель Храма святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк, чаще всего студенты приходят в канун сессий и перед экзаменами. Оно и понятно, ведь святая мученица Татиана считается в народе покровительницей учащейся молодежи. Но это, конечно, не отменяет вдумчивого и серьезного отношения к учебе и основательной подготовки к зачетам и экзаменам.
Cо дня открытия Храма святой мученицы Татьяны на четвертой станции Большого Фонтана здесь зародилась добрая традиция: по окончании торжественного богослужения во дворе церкви прихожане приглашаются на благотворительный обед.
Блюда добротные и с любовью приготовленные: гречневая каша с тушенкой, мясные котлетки, овощи, соленья, яблоки, конфеты. Каша готовится прямо под открытым небом в котлах полевой кухни и подается с пылу – с жару. На улице мороз, и так приятно согреться горячим обедом, ароматным чаем, даже выпить красного вина в честь праздника.
Но прежде, чем приступить к трапезе, ее непременно освящает настоятель Храма.
Готовят благотворительный обед на тысячу человек члены коллектива Национального университета «Одесская юридическая академия».
В праздник принято делать подарки. Все прихожане получили настенный календарь на 2018 год. Была на церковном дворе не только трапеза, но и пища духовная – свежий, только из типографии, номер нашей газеты «Слово». И как же было приятно, что газеты разбирали, как горячие пирожки.
Во время трапезы я поговорила с некоторыми одесситами, которые в это утро пришли в Храм.
18-летний Даниэль пришел сегодня на праздничное богослужение. Маму Даниэля зовут Татьяной. И утром он поздравил маму с Днем ангела, подарив ей цветы.
А пенсионерка Татьяна Григорьевна сама именинница:
К нашему разговору подключился Александр, мужчина средних лет:
Сергей Кивалов поздравил одесситов, в первую очередь, всех женщин, носящих имя Татьяна, всех прихожан, которые пришли в Храм на престольный праздник, студентов и преподавателей Одесской Юракадемии и пожелал здоровья и благополучия.