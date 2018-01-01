В Одессе отметили престольный праздник храма Святой мученицы Татианы

Мало кто знает, что День святой мученицы Татьяны христиане отмечают уже двадцать веков. Вот знаете ли вы, когда День ангела у Светланы? Вряд ли. А вот Татьянин день – 25 января – знают все, и поздравляют с именинами Татьян, Тань и Танечек.

Напомню: праздник назван в честь Святой Татьяны – христианской мученицы, жившей во времена правления римского императора Александра Северуса. За то, что девушка даже под страхом смерти не отреклась от Христа и отказалась молиться языческим богам, церковь признала ее святой. В православной традиции Святая Татиана считается покровительницей студентов и всех учащихся.

Единственный в Украине студенческий Храм, носящий имя Святой мученицы Татианы, находится в Одессе, при Национальном университете «Одесская юридическая академия». И престольный праздник тут проходит очень торжественно, при большом стечении народа.

Более 10 лет тому назад, когда мы построили этот Храм, то очень хотели, чтобы верующие его полюбили. Так и случилось. Храм обрел свою паству, и на богослужениях здесь всегда очень многолюдно, — рассказал присутствовавший на богослужении президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов. — И очень хорошо, что наряду с прихожанами, живущими в близлежащем районе, сюда регулярно приходят студенты и преподаватели вузов, профессора, доценты, они исповедуются, причащаются, крестят здесь своих детей. Сегодня множество серьезных проблем в нашем государстве. Люди приходят в храм, молятся за мир, благополучие, за спокойствие нашего города. Это хорошо. Не зря же говорят: чем больше будет храмов, тем меньше будет тюрем.

Как рассказал настоятель Храма святой мученицы Татианы протоиерей Олег Мокряк, чаще всего студенты приходят в канун сессий и перед экзаменами. Оно и понятно, ведь святая мученица Татиана считается в народе покровительницей учащейся молодежи. Но это, конечно, не отменяет вдумчивого и серьезного отношения к учебе и основательной подготовки к зачетам и экзаменам.

Cо дня открытия Храма святой мученицы Татьяны на четвертой станции Большого Фонтана здесь зародилась добрая традиция: по окончании торжественного богослужения во дворе церкви прихожане приглашаются на благотворительный обед.

Блюда добротные и с любовью приготовленные: гречневая каша с тушенкой, мясные котлетки, овощи, соленья, яблоки, конфеты. Каша готовится прямо под открытым небом в котлах полевой кухни и подается с пылу – с жару. На улице мороз, и так приятно согреться горячим обедом, ароматным чаем, даже выпить красного вина в честь праздника.

Но прежде, чем приступить к трапезе, ее непременно освящает настоятель Храма.

Готовят благотворительный обед на тысячу человек члены коллектива Национального университета «Одесская юридическая академия».

Вот сейчас абсолютное большинство студентов вузов на каникулах. А студенты нашего вуза были и на праздничной литургии, и сейчас здесь, помогают в организации этого обеда. А главное – делают все это с любовью. Я все попробовал – очень вкусно! Люди приходят на службу, потом участвуют в трапезе, говорят добрые слова. И на душе у всех становится радостней. Поэтому мы дальше будем поддерживать эту традицию. — подчеркнул Сергей Кивалов.

В праздник принято делать подарки. Все прихожане получили настенный календарь на 2018 год. Была на церковном дворе не только трапеза, но и пища духовная – свежий, только из типографии, номер нашей газеты «Слово». И как же было приятно, что газеты разбирали, как горячие пирожки.

Во время трапезы я поговорила с некоторыми одесситами, которые в это утро пришли в Храм.

18-летний Даниэль пришел сегодня на праздничное богослужение. Маму Даниэля зовут Татьяной. И утром он поздравил маму с Днем ангела, подарив ей цветы.

А пенсионерка Татьяна Григорьевна сама именинница:

У меня не только именины сегодня, но и день рождения. Юбилей! И я здесь в этот день. Я всегда прихожу в эту церковь. Замечательная была проповедь, а теперь вот трапеза. Я благодарна Сергею Васильевичу за то, что он делает нам праздник. Нам, пожилым людям, это очень приятно, что о нас думают. Так что, я счастлива вдвойне: и то, что дожила до своих лет, и что так широко отмечаю свой Татьянин день.

К нашему разговору подключился Александр, мужчина средних лет:

Для людей это радость, а для кого-то, возможно, и спасение сегодня. Поэтому низкий поклон Сергею Васильевичу. А всем людям я хочу сказать следующее: наша сила в единстве. На православие идет атака, нас разделяют, и делается это специально. Давайте помнить о нашем единстве и не изменять нашей вере. Если будем в единстве – все преодолеем.

Сергей Кивалов поздравил одесситов, в первую очередь, всех женщин, носящих имя Татьяна, всех прихожан, которые пришли в Храм на престольный праздник, студентов и преподавателей Одесской Юракадемии и пожелал здоровья и благополучия.