Украина получила статус страны-аспиранта НАТО

Организация североатлантического договора (НАТО) официально признала стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации и закрепила за страной статус аспиранта.

Об этом сообщила вице–премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая провела переговоры с заместителем генсека альянса Роуз Гетемюллер.

«От признания амбиций до членства — долгий путь, состоящий, прежде всего, из внутренней работы. Но мы можем его успешно пройти, если будем целенаправленно изменять страну в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО», — отметила украинская чиновница.

По её словам, в настоящее время четыре страны мира, включая Украину, задекларировали своё стремление (aspirations) стать членами Североатлантического Альянса. Речь идёт о Боснии и Герцеговине, Грузии и Македонии.

«Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к НАТО, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу по их стремлению к членству и связанным с этим реформам», — отмечается на официальном сайте организации.

Напомним, что согласно результатов исследования 2017 года, проведенных Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС» при участии 2 тысяч респондентов в Одессе, если бы сегодня проводили референдум касательно вступления Украины в НАТО, то лишь 20% одесситов поддержали бы эту инициативу, 53% выступили бы против, ещё 12% не принимали бы участие в референдуме, а 15% вовсе затруднились ответить. В целом аналогичная картина сложилась и по референдуму по поводу вступления Украины в Европейский Союз: 46% выступили бы против, 28% — «за», около 25% затруднились ответить или не принимали бы участие вовсе.

Кроме этого, респондентам также был задан вопрос, что делать с войной на Донбассе. Большинство (60%) одесситов считают, что неподконтрольные Киеву территории нужно вернуть в состав Украины дипломатическим путём. В то же время 7% выступают за открытое военное наступление с целью вернуть силой эти территории. 10% считают, что Украине вовсе стоит отказаться от Донбасса, ещё около 5% жителей придерживаются мнения, что конфликт временно необходимо заморозить.