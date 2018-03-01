На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета

19 марта в преддверии предстоящей сессии горсовета состоялось очередное заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. На рабочем заседании обсуждались беспокоящие депутатов вопросы.
Один из главных вопросов, поднятый депутатами, – языковой, который сегодня горячо обсуждается в стране. Этот важнейший вопрос волнует и будоражит общество. Фракция выступит с инициативой об обращении в Верховную Раду Украины в отношении урегулирования языкового вопроса. Депутаты планируют обратиться в Верховную раду Украины с требованием учитывать права национальных меньшинств и взять за основу положения закона «Об основах государственной языковой политики» при принятии нового языкового закона.
Фракция будет инициировать обращение к Верховной Раде Украины с требованием, что бы в новой редакции закона были учтены возможности обучения на русском и других языках, по самоопределению общин. Наша позиция в том, чтобы новый закон не ущемлял языковые права граждан.
В этом смысле хорошим ориентиром может служить Закон «Об основах государственной языковой политики». Этот закон полностью соответствует положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, включает рекомендации, предложенные Венецианской комиссией, а также поддержан резолюциями Парламентской ассамблеи совета Европы.
Также было решено взять в работу вопрос, касающийся увеличения денежных выплат при рождении ребенка.
Членами фракции принято еще одно важное решение: выступить с обращением в отношении ремонта дорог. С 1 апреля стартует туристический сезон в нашем городе. Одесса – культурная столица нашей страны, это город ста фестивалей. Необходимо на государственном уровне обеспечить возможность всем желающим, будь то иностранные граждане или жители нашей страны, комфортно добраться в Одессу, чтобы посетить все проходящие в нашем городе мероприятия. Таким образом, в преддверии туристического сезона ремонт дорог является одним из важнейших вопросов, влияющих на наполнение бюджета и развитие Одессы как культурной столицы страны.
Депутаты фракции надеются, что в ходе работы сессии их инициативы, при наличии разумного баланса между желаниями и возможностями, получат поддержку у коллег – депутатов других фракций.