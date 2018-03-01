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  • Дата: Вчера, 20:38
Вчера, 20:38

На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета

Категория: Первая полоса / Новости / Политика


На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета

19 марта в преддверии предстоящей сессии горсовета состоялось очередное заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. На рабочем заседании обсуждались беспокоящие депутатов вопросы.

 

На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета

 

Это, в первую очередь, социальные программы, которые будут озвучены на сессии, например, обращение к городскому голове о выплате денег при рождении ребенка: депутатам поступает много обращений в связи со значительным уменьшением суммы выплаты по сравнению с тем, что было несколько лет назад, из-за уменьшения курса гривны по отношению к доллару. Это и земельные вопросы, которые будут обсуждаться на сессии – отведение земельных участков частным лицам и передача земель в аренду юрлицам, изменения бюджета в связи с новшествами в положении управления памятниками архитектуры и другие рабочие вопросы.
 отметил депутат Одесского городского совета фракции УМП, Николай Крикливый.

Один из главных вопросов, поднятый депутатами, – языковой, который сегодня горячо обсуждается в стране. Этот важнейший вопрос волнует и будоражит общество.  Фракция выступит с инициативой об обращении в Верховную Раду Украины в отношении урегулирования языкового вопроса. Депутаты планируют обратиться в Верховную раду Украины с требованием учитывать права национальных меньшинств и взять за основу положения закона «Об основах государственной языковой политики» при принятии нового языкового закона.

Всем известно, что Конституционный суд признал этот закон неконституционным, по процедуре принятия, а не выявив никаких нарушений по сути. Мы же хотим акцентировать внимание горожан, внимание и правительства и Верховной Рады на сути закона. Мы не можем говорить, что русский язык является языком национального меньшинства. Наша задача донести до парламентариев правду о том, что подавляющее большинство одесситов разговаривают на русском языке. И нам необходима возможность учить своих детей и внуков на родном языке. Благодаря необдуманно отмененному закону в Одесской области работало около 10 школ в местах компактного проживания национальных меньшинств, где дети могли обучаться на молдавском, болгарском языках. Мы обязаны дать возможность каждому народу в местах компактного проживания развиваться в своей культурной среде.  
Фракция будет инициировать обращение к Верховной Раде Украины с требованием, что бы в новой редакции закона были учтены возможности обучения на русском и других языках, по самоопределению общин. Наша позиция в том, чтобы новый закон не ущемлял языковые права граждан.
В этом смысле хорошим ориентиром может служить Закон «Об основах государственной языковой политики». Этот закон полностью соответствует положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, включает рекомендации, предложенные Венецианской комиссией, а также поддержан резолюциями Парламентской ассамблеи совета Европы.
 прокомментировала намерения депутатов глава фракции УМП в Одесском горсовете Светлана Осауленко.

 

На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета

 

Также было решено взять в работу вопрос, касающийся увеличения денежных выплат при рождении ребенка.

Лидером нашей партии Сергеем Киваловым было направлено обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием повышения размера и пересмотра порядка выплат государственной помощи при рождении ребенка. Государство должно быть заинтересовано в повышении рождаемости, которая должна стабилизировать демографическую ситуацию в стране. Мы должны сделать все возможное, чтобы выплаты по рождению деток были на достойном уровне и увеличивались при рождении каждого следующего ребенка.
 — озвучила планы однопартийцев Светлана Викторовна.

 

На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета

 

Членами фракции принято еще одно важное решение: выступить с обращением в отношении ремонта дорог. С 1 апреля стартует туристический сезон в нашем городе. Одесса – культурная столица нашей страны, это город ста фестивалей. Необходимо на государственном уровне обеспечить возможность всем желающим, будь то иностранные граждане или жители нашей страны, комфортно добраться в Одессу, чтобы посетить все проходящие в нашем городе мероприятия. Таким образом, в преддверии туристического сезона ремонт дорог является одним из важнейших вопросов, влияющих на наполнение бюджета и развитие Одессы как культурной столицы страны.

Депутаты фракции надеются, что в ходе работы сессии их инициативы, при наличии разумного баланса между желаниями и возможностями, получат поддержку у коллег – депутатов других фракций.

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На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета
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