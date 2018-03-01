На заседании фракции Украинской морской партии депутаты обсудили предстоящую сессию городского совета

19 марта в преддверии предстоящей сессии горсовета состоялось очередное заседание фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. На рабочем заседании обсуждались беспокоящие депутатов вопросы.

Это, в первую очередь, социальные программы, которые будут озвучены на сессии, например, обращение к городскому голове о выплате денег при рождении ребенка: депутатам поступает много обращений в связи со значительным уменьшением суммы выплаты по сравнению с тем, что было несколько лет назад, из-за уменьшения курса гривны по отношению к доллару. Это и земельные вопросы, которые будут обсуждаться на сессии – отведение земельных участков частным лицам и передача земель в аренду юрлицам, изменения бюджета в связи с новшествами в положении управления памятниками архитектуры и другие рабочие вопросы. — отметил депутат Одесского городского совета фракции УМП, Николай Крикливый.

Один из главных вопросов, поднятый депутатами, – языковой, который сегодня горячо обсуждается в стране. Этот важнейший вопрос волнует и будоражит общество. Фракция выступит с инициативой об обращении в Верховную Раду Украины в отношении урегулирования языкового вопроса. Депутаты планируют обратиться в Верховную раду Украины с требованием учитывать права национальных меньшинств и взять за основу положения закона «Об основах государственной языковой политики» при принятии нового языкового закона.

Всем известно, что Конституционный суд признал этот закон неконституционным, по процедуре принятия, а не выявив никаких нарушений по сути. Мы же хотим акцентировать внимание горожан, внимание и правительства и Верховной Рады на сути закона. Мы не можем говорить, что русский язык является языком национального меньшинства. Наша задача донести до парламентариев правду о том, что подавляющее большинство одесситов разговаривают на русском языке. И нам необходима возможность учить своих детей и внуков на родном языке. Благодаря необдуманно отмененному закону в Одесской области работало около 10 школ в местах компактного проживания национальных меньшинств, где дети могли обучаться на молдавском, болгарском языках. Мы обязаны дать возможность каждому народу в местах компактного проживания развиваться в своей культурной среде.

Фракция будет инициировать обращение к Верховной Раде Украины с требованием, что бы в новой редакции закона были учтены возможности обучения на русском и других языках, по самоопределению общин. Наша позиция в том, чтобы новый закон не ущемлял языковые права граждан.

В этом смысле хорошим ориентиром может служить Закон «Об основах государственной языковой политики». Этот закон полностью соответствует положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, включает рекомендации, предложенные Венецианской комиссией, а также поддержан резолюциями Парламентской ассамблеи совета Европы. — прокомментировала намерения депутатов глава фракции УМП в Одесском горсовете Светлана Осауленко.

Также было решено взять в работу вопрос, касающийся увеличения денежных выплат при рождении ребенка.

Лидером нашей партии Сергеем Киваловым было направлено обращение к премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием повышения размера и пересмотра порядка выплат государственной помощи при рождении ребенка. Государство должно быть заинтересовано в повышении рождаемости, которая должна стабилизировать демографическую ситуацию в стране. Мы должны сделать все возможное, чтобы выплаты по рождению деток были на достойном уровне и увеличивались при рождении каждого следующего ребенка. — озвучила планы однопартийцев Светлана Викторовна.

Членами фракции принято еще одно важное решение: выступить с обращением в отношении ремонта дорог. С 1 апреля стартует туристический сезон в нашем городе. Одесса – культурная столица нашей страны, это город ста фестивалей. Необходимо на государственном уровне обеспечить возможность всем желающим, будь то иностранные граждане или жители нашей страны, комфортно добраться в Одессу, чтобы посетить все проходящие в нашем городе мероприятия. Таким образом, в преддверии туристического сезона ремонт дорог является одним из важнейших вопросов, влияющих на наполнение бюджета и развитие Одессы как культурной столицы страны.

Депутаты фракции надеются, что в ходе работы сессии их инициативы, при наличии разумного баланса между желаниями и возможностями, получат поддержку у коллег – депутатов других фракций.