В храмах Одессы прошли Божественные Литургии в пасхальную ночь

Закончился Великий Пост. Подошла к концу и Страстная Неделя. Наконец, в полночь с субботы на воскресенье начинается Пасхальная служба; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. Пасхальное богослужение не похоже на другие службы года. Царские Врата открыты, храм ярко освещен, на священниках праздничное красное облачение, почти все тексты службы не читаются, а поются. В каждом действии, в каждом слове, в каждой детали Пасхального богослужения – радость о Воскресшем Христе и о Его Великой Победе над смертью. Мы переживаем волнующие минуты перехода от скорби к радости, «от смерти к жизни и от земли к небеси»…

В праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Агафангел совершил Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе.

Перед самою полночью торжественный благовест возвестил о наступлении великой минуты светоносного праздника Воскресения Христова. В алтаре началось тихое пение, постепенно набирающее силу: «Воскресение Твое, Христе Спасе…». В это время с высоты колокольни полился ликующий пасхальный трезвон, перекликающийся со звоном колоколов других храмов, расположенных в центральной части города.

Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, – это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. В светлом, ликующем, величественном виде, при пении “Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити”, Церковь, как духовная невеста, идет, как говорится в священных песнопениях, “веселыми ногами во сретение исходящему из гроба Христу, яко жениху”.

Обойдя храм, крестный ход останавливаются перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба Господня. Трезвон прекращается. Под пение: “Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав” – двери открываются, молящиеся входят в храм, и начинается пение пасхального канона.

Во время службы священник снова и снова с радостью приветствует всех молящихся словами «Христос Воскресе!» и каждый раз молящиеся отвечают: «Воистину Воскресе!». Через короткие интервалы времени духовенство меняет облачения и обходят храм в красных, желтых, синих, зеленых и белых ризах.

По традиции в Пасхальную ночь в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был доставлен Благодатный огонь.

Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, за Пасхальной заутреней прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху, после чего возжег от Благодатного огня свечи и передал их участникам богослужения. Обращаясь к верующим, митрополит Агафангел сказал:

Христос Воскресе! Только что из святого града Иерусалима привезен Святой огонь, сошедший ныне в Кувуклиии храма Гроба Господня. Я благодарю всех, кто потрудился, чтобы привезти этот Святой огонь. Пусть благословение Божие, исходящее от Святого Гроба в виде Святого огня, пребывает над всеми нами.

На праздничном богослужении также присутствовал народный депутат Украины Сергей Кивалов со своей семьей.

Светлое Воскресение Христово еще называют «праздник праздников, торжество торжеств». Мы должны поддерживать хорошие традиции. Из всех православных праздников – это самый значимый. Все больше и больше жителей Украины верят в Бога, ходят в храм, молятся, ставят свечки за родных и близких, за свой город, за свою страну. Это очень важно, ведь религия укрепляет государственность, - отметил народный депутат.

По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, вновь поздравил всех верующих с Пасхой:

Всех вас, мои дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю со Всесветлым и спасительным праздником Пасхи Божией! Христос Воскресе!

Мы слышали сегодня слова святого Иоанна Златоуста: Христос есть Свет и никакая тьма не способна этот Свет поглотить или разрушить. Что же это за свет? Это свет Божественного слова. Это слово могут игнорировать, его могут осмеивать, делать вид, что его не существует. Но это слово существует, и никакая тьма не способна его упразднить.

Мы с вами, люди веры, живем в этом свете. И не дай Бог, чтобы искушения, соблазны или человеческие хитросплетения отлучили нас от этого света и от любви Божией. Для того, чтобы во свете пребывал весь наш народ, мы и совершаем богослужения, и ныне прославляли во всех наших храмах Христа Воскресшего, Свет Истинный, Которого не победит никакая тьма. И верим, что так и будет.

Господь, жизнь Свою отдавший за нас, воскресший ради нашего спасения, да сохранит нас от всякого зла, укрепит в вере, в единомыслии и любви. Аминь! Воистину Воскресе Христос!

На четвертой станции Большого Фонтана в студенческом храме Святой мученицы Татианы также состоялась Божественная литургия.

На Пасху и другие праздники в Храме очень многолюдно. Сотни одесситов, посетивших божественную литургию, могут ее слышать и на подворье храма - благодаря прямой трансляции.

Елена – певчая храма. Для нее великая радость славить Бога, тем более, что возможно донести эту радость людям в пении, особенно в эти святые дни, когда вся служба поется:

Как мы видим, весна наконец-то пришла к нам, и радуются не только люди, но вся природа ликует. Сердца бьются радостно, когда в храме, или придя домой, слышишь «Христос воскрес!». Я очень люблю этот храм и дорожу тем хорошим отношением, которое здесь ко мне проявляется. Часто на службе в храме можно увидеть его основателя – Сергея Васильевича Кивалова. В такие дни особенно ощущается полнота нашего единства, когда вся церковь едина в своем молении, в воззвании к Богу.

Группа прихожан наперебой спешат поздравить присутствующих с наступившим праздником Пасхи:

Мы здесь неподалеку живем, это наш приходской храм. У нас хорошие священники: отец Олег, отец Сергий, отец Владимир. Очень внимательные, добрые. Часто видим Сергея Васильевича на службе. Мы его очень любим, ценим и благодарим за всё, что он делает для нас,

- говорят Лидия, Екатерина и Александр.

Сергей Васильевич убежден, что без чистой искренней веры в Бога наш народ не спасется. Потому и уделяет так много внимания духовно-нравственному воспитанию своих студентов.

Праздник Воскресения Христова наши предки отмечают почти на протяжении двух тысяч лет, передавая свою святую веру из поколения в поколение. Этому Великому Празднику предшествует Великий Пост, который люди проводят по-разному. Кто-то молится дома, кто-то в храме. Наша команда уже не первый раз побывала на Афоне, в этом великом центре вселенского православия. Приезжая в эту монашескую республику, мы каждый раз поднимаемся в храм Преображения Господня, стоящий на самой вершине святой горы. Существует афонское предание о двенадцати «невидимых старцах», которые ведут сугубо подвижнический образ жизни, избегая даже показываться людям на глаза. Когда один из них умирает, они восполняют свое число, принимая в свою общину кого-либо из афонских монахов. Молитвами таких людей мир и стоит. На востоке Украины проходят военные действия, и нам сейчас, как никому, нужна молитва о мире. Потому мы и присоединяемся к общей молитве о мире. Благодать, приобретенную нами в этом паломничестве, мы хотим разделить со своими близкими, а близкие для нас – это не только семья, но коллеги, знакомые, прихожане наших храмов. Если каждый из нас захочет стать немножечко лучше, то изменившись сами, мы сообща изменим мир вокруг себя. Очень важно передавать свою веру и церковную традицию младшему поколению. Вот сейчас - три часа ночи, а в храме молятся и причащаются маленькие дети. Наверное, они станут хранителями нашей православной традиции, и меня это очень радует. Очень важно, что митрополит Одесский и Измаильский Агафангел сам так много служит, своим примером служения Богу внушая нам дух православия. Под его руководством за последние два десятка лет было восстановлено и построено много храмов. А ведь всем известно, что чем больше храмов – тем меньше тюрем.

Напоследок Сергей Васильевич поздравил жителей нашего города:

Хочу искренне поздравить всех одесситов с праздником. Хочу, чтобы у нас все было хорошо, чтобы в нашем городе было спокойствие, в ваших семьях был достаток, было благополучие, была любовь, и пусть нас всех хранит Господь! Христос Воскрес!