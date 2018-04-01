В храмах Одессы прошли Божественные Литургии в пасхальную ночь

Закончился Великий Пост. Подошла к концу и Страстная Неделя. Наконец, в полночь с субботы на воскресенье начинается Пасхальная служба; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. Пасхальное богослужение не похоже на другие службы года. Царские Врата открыты, храм ярко освещен, на священниках праздничное красное облачение, почти все тексты службы не читаются, а поются. В каждом действии, в каждом слове, в каждой детали Пасхального богослужения – радость о Воскресшем Христе и о Его Великой Победе над смертью. Мы переживаем волнующие минуты перехода от скорби к радости, «от смерти к жизни и от земли к небеси»…
В праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Агафангел совершил Пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе.
Перед самою полночью торжественный благовест возвестил о наступлении великой минуты светоносного праздника Воскресения Христова. В алтаре началось тихое пение, постепенно набирающее силу: «Воскресение Твое, Христе Спасе…». В это время с высоты колокольни полился ликующий пасхальный трезвон, перекликающийся со звоном колоколов других храмов, расположенных в центральной части города.
Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, – это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. В светлом, ликующем, величественном виде, при пении “Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити”, Церковь, как духовная невеста, идет, как говорится в священных песнопениях, “веселыми ногами во сретение исходящему из гроба Христу, яко жениху”.
Обойдя храм, крестный ход останавливаются перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба Господня. Трезвон прекращается. Под пение: “Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав” – двери открываются, молящиеся входят в храм, и начинается пение пасхального канона.
Во время службы священник снова и снова с радостью приветствует всех молящихся словами «Христос Воскресе!» и каждый раз молящиеся отвечают: «Воистину Воскресе!». Через короткие интервалы времени духовенство меняет облачения и обходят храм в красных, желтых, синих, зеленых и белых ризах.
По традиции в Пасхальную ночь в Спасо-Преображенский Одесский кафедральный собор из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме был доставлен Благодатный огонь.
Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, за Пасхальной заутреней прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху, после чего возжег от Благодатного огня свечи и передал их участникам богослужения. Обращаясь к верующим, митрополит Агафангел сказал:
На праздничном богослужении также присутствовал народный депутат Украины Сергей Кивалов со своей семьей.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, вновь поздравил всех верующих с Пасхой:
Мы слышали сегодня слова святого Иоанна Златоуста: Христос есть Свет и никакая тьма не способна этот Свет поглотить или разрушить. Что же это за свет? Это свет Божественного слова. Это слово могут игнорировать, его могут осмеивать, делать вид, что его не существует. Но это слово существует, и никакая тьма не способна его упразднить.
Мы с вами, люди веры, живем в этом свете. И не дай Бог, чтобы искушения, соблазны или человеческие хитросплетения отлучили нас от этого света и от любви Божией. Для того, чтобы во свете пребывал весь наш народ, мы и совершаем богослужения, и ныне прославляли во всех наших храмах Христа Воскресшего, Свет Истинный, Которого не победит никакая тьма. И верим, что так и будет.
Господь, жизнь Свою отдавший за нас, воскресший ради нашего спасения, да сохранит нас от всякого зла, укрепит в вере, в единомыслии и любви. Аминь! Воистину Воскресе Христос!
На четвертой станции Большого Фонтана в студенческом храме Святой мученицы Татианы также состоялась Божественная литургия.
На Пасху и другие праздники в Храме очень многолюдно. Сотни одесситов, посетивших божественную литургию, могут ее слышать и на подворье храма - благодаря прямой трансляции.
Елена – певчая храма. Для нее великая радость славить Бога, тем более, что возможно донести эту радость людям в пении, особенно в эти святые дни, когда вся служба поется:
Группа прихожан наперебой спешат поздравить присутствующих с наступившим праздником Пасхи:
Сергей Васильевич убежден, что без чистой искренней веры в Бога наш народ не спасется. Потому и уделяет так много внимания духовно-нравственному воспитанию своих студентов.
Напоследок Сергей Васильевич поздравил жителей нашего города: