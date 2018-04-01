Одесситок приглашают установить рекорд Украины по самой массовой женской пробежке

14 апреля любительниц бега приглашают в парк культуры и отдыха им. Шевченко для участия в легкоатлетическом женском забеге KISS

Завтра, 14 апреля 2018 года, в Одесском центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко состоится легкоатлетический женский забег KISS. В соревнованиях примут участие девушки возрастных категорий 16 и старше.

Любительницам бега будет предложено преодолеть любую из понравившихся дистанций: 2,5 км, 5 км. Детские забеги пройдут на дистанциях в 300 м и 500 м. Во время мероприятия планируется установить рекорд Украины по самой массовой женской пробежке – 100 м.

Начало соревнований - в 12.00.

Программа соревнований

09:00 - 10:30 - регистрация детей, выдача стартовых пакетов;

11:00 - старт детских забегов 300 м (до 12 лет) и 500 м (13-15 лет);

11:40 - официальное открытие соревнований;

11:50 - общая разминка;

12:00 - фиксация рекорда Украины по самой массовой женской пробежке и старт Женского Забега KISS;

12:40 - показательные выступления Одесской федерации черлидинга;

12:50 - розыгрыши от партнёров;

13:00 - награждение всех участников.