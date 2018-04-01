Сергей Кивалов объяснил, как Рада может заполнить вакансии в Конституционном Суде

На этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения судей Конституционного Суда Украины. Как ожидается, голосование состоится в четверг, 19 апреля.
Согласно статье 148 Конституции Украины, в состав КСУ входят восемнадцать судей, шесть из которых назначает парламент. А отбор кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины осуществляется на конкурсной основе, напомнил Сергей Кивалов.
Политик рассказал, что в соответствии со статьей 12 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", подготовку вопроса о рассмотрении на конкурсной основе кандидатур на должность судьи КСУ в Верховной Раде осуществляет профильный Комитет парламента.
Кивалов пояснил, что отбор на должность судьи КСУ осуществляется Верховной Радой открытым рейтинговым голосованием по каждому кандидату отдельно. Верховная Рада назначает судей Конституционного Суда списком, определенным по итогам рейтингового голосования, в соответствии с количеством вакантных должностей открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады. По словам политика-юриста, в случае, если вакантной имеется одна должность, Верховная Рада назначает открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, на должность того кандидата, который по итогам рейтингового голосования получил наибольшее количество голосов народных депутатов.