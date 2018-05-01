Стартовал новый сезон летних концертов в Ротонде Городского сада

В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты, которые проходят при поддержке почетного гражданина Одессы и области, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Участниками концерта стали наиболее талантливые студенты Национального университета "Одесская юридическая академия" и Международного гуманитарного университета, которые занимаются в Центре культуры. Эти молодые люди приехали к нам учиться из разных уголков страны, их всех объединяет Одесса. Они любят наш город и поют о нем.

Одесситы давно ожидали этого дня, и неудивительно: во всём мире одесситы известны не только своим отменным чувством юмора, но прекрасным музыкальным талантом.

В основе репертуара участников летних концертов - песни о море, песни об Одессе. Это полюбившиеся всем "Шаланды полные кефали", "Мясоедовская", "У Черного моря", «Одесский порт», и каждый раз появляются все новые и новые хиты. Ведь об Одессе написано более тысячи песен.

Звучащие у Ротонды Горсада песни создают особую ауру для того чтобы горожане отдыхали здесь, танцевали, веселились, а те, кто приехал в Одессу, понимали, что Одесса рада их видеть.

Все ждут и любят эти выступления. Мы очень благодарны Сергею Васильевичу за эту радость, за эти песни и танцы. Мы отдыхаем, веселимся, здесь получаешь исключительный заряд бодрости и энергии. Хочется жить! — говорит завсегдатай музыкальных вечеров в городском саду Людмила.

Анна – гостья Одессы, и она рада, что сумела побывать в этот вечер в Горсаду.

Такое волшебство, просто невозможно усидеть! Это уникальная инициатива, формат отдыха, который я не видела ни в одном городе мира. Организаторам конкурса удалось сделать невероятное – объединить в одном проекте людей разных поколений. Люди объединяются – это самое главное.

— говорит Анна.

Люди сегодня истосковались по хорошей музыке, а хорошие песни об Одессе всегда рады услышать все. Ко мне приезжали гости из Германии; посетив музыкальные вечера в Горсаду, они были удивлены, что наше старшее поколение так раскрепощенно веселится. Много говорят об активности европейских пенсионеров, но наши – не отстают. Одесситы самые естественные, самые «живые». — говорит одесситка Елена.

Одесские песни – это величайшее достояние нашего города, кладезь нашей неповторимой культуры и знаменитого на весь мир Одесского колорита, а поэтому мы непременно должны сохранить их для будущих поколений. Именно с целью популяризации и сохранения одесской песенной культуры народный депутат Украины Сергей Кивалов выступил с инициативой проведения вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». В этом году данный конкурс проходит уже шестой раз. Подведение итогов конкурса на лучшее исполнение песни об Одессе «Пою о тебе я, Одесса моя», будет приурочено ко Дню города – 2 сентября 2018 года. Конкурс открытый, к участию в нем приглашаются абсолютно все желающие, без ограничения возраста и образования.

Отсутствие возрастных ограничений стало отличительной особенностью и сравнительно нового песенного конкурса «Песни у моря». На одной сцене могут выступить и седовласые ветераны, и совсем юные ребята, которые делают свои первые шаги в творческой карьере. И хотя это конкурс одесской песни, но в нем всегда есть место и фольклору, и зарубежным композициям, и авторской песне.

Отборочные туры конкурса «Песни у моря» будут проходить в Ротонде Горсада, а финал – в Затоке, на базе отдыха европейского уровня Национального университета «Одесская юридическая академия».

Мы хотим видеть улыбки одесситов. Люди, которые пришли сюда, искренне радуются, поют, танцуют, улыбаются друг другу – для нас это самое ценное. Это один из многих наших социальных проектов, которые успешно работают на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. На этой площадке будет проходить отборочный тур конкурса «Песни у моря». А в середине лета в Затоке состоится его финал. Победители, естественно, будут награждаться ценными подарками, премиями и дипломами, но поднять настроение одесситам – вот главная задача коллектива исполнителей, участвующих в этом проекте, и бесследно это не проходит. Здесь, в Ротонде Горсада многие годы выступал наш выпускник Игорь Онищенко, который сегодня является солистом Венской оперы. Я рад, что его заметили, когда этот талантливейший молодой человек пел в Центре культуры университета. Сегодня, приезжая в Одессу, Игорь всегда посещает родной вуз и выходит на площадку Горсада, радуя земляков. — сказал Сергей Кивалов.

Да, что и говорить, сколько лиричных и задушевных песен написано об Одессе, и скольких талантливых вокалистов подарила миру наша Одесса! Теперь, с началом летнего сезона, такие концерты будут проходить в Городском саду каждую субботу в 19-00. Прийти послушать настоящие одесские песни могут и одесситы, и гости нашего города.