Стартовал новый сезон летних концертов в Ротонде Городского сада

В Ротонде Городского сада возобновились традиционные летние концерты, которые проходят при поддержке почетного гражданина Одессы и области, народного депутата Украины Сергея Кивалова. Участниками концерта стали наиболее талантливые студенты Национального университета "Одесская юридическая академия" и Международного гуманитарного университета, которые занимаются в Центре культуры. Эти молодые люди приехали к нам учиться из разных уголков страны, их всех объединяет Одесса. Они любят наш город и поют о нем.
Одесситы давно ожидали этого дня, и неудивительно: во всём мире одесситы известны не только своим отменным чувством юмора, но прекрасным музыкальным талантом.
В основе репертуара участников летних концертов - песни о море, песни об Одессе. Это полюбившиеся всем "Шаланды полные кефали", "Мясоедовская", "У Черного моря", «Одесский порт», и каждый раз появляются все новые и новые хиты. Ведь об Одессе написано более тысячи песен.
Звучащие у Ротонды Горсада песни создают особую ауру для того чтобы горожане отдыхали здесь, танцевали, веселились, а те, кто приехал в Одессу, понимали, что Одесса рада их видеть.
Анна – гостья Одессы, и она рада, что сумела побывать в этот вечер в Горсаду.
Одесские песни – это величайшее достояние нашего города, кладезь нашей неповторимой культуры и знаменитого на весь мир Одесского колорита, а поэтому мы непременно должны сохранить их для будущих поколений. Именно с целью популяризации и сохранения одесской песенной культуры народный депутат Украины Сергей Кивалов выступил с инициативой проведения вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». В этом году данный конкурс проходит уже шестой раз. Подведение итогов конкурса на лучшее исполнение песни об Одессе «Пою о тебе я, Одесса моя», будет приурочено ко Дню города – 2 сентября 2018 года. Конкурс открытый, к участию в нем приглашаются абсолютно все желающие, без ограничения возраста и образования.
Отсутствие возрастных ограничений стало отличительной особенностью и сравнительно нового песенного конкурса «Песни у моря». На одной сцене могут выступить и седовласые ветераны, и совсем юные ребята, которые делают свои первые шаги в творческой карьере. И хотя это конкурс одесской песни, но в нем всегда есть место и фольклору, и зарубежным композициям, и авторской песне.
Отборочные туры конкурса «Песни у моря» будут проходить в Ротонде Горсада, а финал – в Затоке, на базе отдыха европейского уровня Национального университета «Одесская юридическая академия».
Да, что и говорить, сколько лиричных и задушевных песен написано об Одессе, и скольких талантливых вокалистов подарила миру наша Одесса! Теперь, с началом летнего сезона, такие концерты будут проходить в Городском саду каждую субботу в 19-00. Прийти послушать настоящие одесские песни могут и одесситы, и гости нашего города.