В ходе празднования Дня Победы в Одесской области было задержано за использование запрещенной символики шесть человек.

По информации ГУНП, в их числе трое пришедших на Аллею Славы с гвардейскими ленточками, один, проехавший по площади 10-го Апреля на автомобиле с красным флангом и надписью «на Берлин» и двое, вывесившие в своих жилищах советские красные флаги с серпом и молотом.

И, надо признать, что все задержания были проведены в полном соответствии с действующим законодательством.

Однако… при этом всего тремя днями ранее в Харькове группа националистов повалила бюст маршала Жукова.

И, как выяснилось, это оказалось делом рук организации с характерным названием «Фрайкор». Это название перешло от того самого «вольного корпуса», из рядов которого впоследствии вышли нацистские штурмовики «СА» – силовая опора Гитлера на момент прихода его к власти в 1933 году.

Мало того, гербом этой «национал-патриотической» структуры оказался… рунический символ «волчий крюк». Который во время Второй мировой войны был символом дивизии СС «Дас Райх».

И что же? А ничего. Во всяком случае, никаких данных о задержании носителей этого эсесовского символа в информационном пространстве пока нет.

А ведь законодательство запрещает изготовление, распространение и публичное ношение не только коммунистических, но и нацистских символов.

Но при этом одних «гребут», а других, что называется «в упор не видят». Странно, не правда ли. И если это ненаглядный пример пресловутых двойных стандартов, то что это тогда?

Как говорится, информация к размышлению…