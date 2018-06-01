Миссионерский отдел Одесской епархии провел комплекс мероприятий ко Дню защиты детей

В День защиты детей, первого июня, на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» собрались представители Одесской Епархии, переселенцы, юристы, преподаватели и студенты Одесской Юракадемии, чтобы высказать свое мнение о насущных проблемах и вопросах, касающихся прав детей. Круглый стол в защиту прав детей показал, что в нашем городе достаточно людей, которым небезразлична судьба детей, о таких детях думают и заботятся.

К сожалению, в нашей стране есть проблема. И эта проблема касается детей-переселенцев. Три года назад они были вырваны из привычной жизни, им пришлось уехать из дома, и тогда они просто не представляли, что покидают родные стены надолго, они думали, что уезжают на один день. И вот так получилось, что они оказались в чужом городе. Им трудно, им надо помочь, и мы занимаемся как раз этим,

– рассказала координатор штаба помощи переселенцам «Содружество» Анжелика Жукова.

Особое внимание благому делу уделили представители Одесской епархии, поделились с собравшимися своим опытом в психологической и социальной адаптации детей, попавших в сложные ситуации.

Миссионерский отдел Одесской епархии, по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и при поддержке народного депутата Украины, президента НУ «ОЮА» Сергея Кивалова, проводит круглый стол на тему защиты детей-переселенцев, тех, кто приехал к нам в Одессу из зоны конфликта. Как нам защитить наших детей, как сделать так, чтобы жизнь их стала лучше – вот об этом мы будем говорить сегодня. Дети – самые незащищенные члены общества, и в наше нелегкое для страны время мы, конечно, должны прежде всего заботиться о детях, и не только сегодня, а всегда помнить о них, потому что дети – это будущее Украины,

– рассказал председатель миссионерского отдела Одесской епархии, настоятель храма Святой мученицы Татьяны протоирей Олег Мокряк.

Степень моего участия заключается в том, чтобы поделиться опытом в социальной адаптации тех детей, которые оказались в сложной ситуации. Одесская епархия имеет многолетний опыт практической работы, которая оказывается не время от времени, а системно, – говорит Отец Павел, благочинный храмов и Одесского округа.

Второго июня, в рамках комплекса мероприятий, посвященных празднику, в студенческом Храме Святой мученицы Татианы прошел молебен о детях. О вечной памяти детей, погибших в зоне боевых действий, молились в храме. О мирном небе над головой, о том, чтобы дети не знали невзгод, печалей, тревог и ужасов войны, возносили молитвы.

Дети невинные создания, не отвечающие за поступки взрослых, но страдающие за них. Они нуждаются в помощи, пусть же Господь Бог поможет им, пусть всегда будет над их головами чистое, мирное голубое небо,

– сказал председатель миссионерского отдела Одесской епархии протоирей Олег Мокряк.

После торжественного молебна, в актовом зале НУ «ОЮА» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей.

Такие концерты проводятся уже не первый раз и стали уже традицией. В нынешнем концерте, принимали участие дети из многодетных семей, а также танцевальные и песенные коллективы.

Руководитель хореографического ансамбля «Акварель» от общеобразовательной школы №25 Наталья Сидорова очень довольна тем, что коллектив пригласили участвовать в праздничном концерте.

Мы выступаем здесь не первый раз, и мне хотелось бы отметить, что всегда нас ждут теплый прием и отличная организационная подготовка. Конечно, для нас честь принять участие в таком празднике, показать свое мастерство, доставить удовольствие деткам, которые сегодня собрались в этом светлом, просторном зале,

– подчеркнула Наталья Сидорова.

В коллектив, выступивший сегодня на празднике, входит младшая группа, девочки 8-10 лет. Публике очень понравились представленные ими танцы «Часики» и «Кукла». Мастерски выполненные красочные костюмы, интересная хореография, собранность и старания членов танцевального коллектива вызвали бурю аплодисментов.

Виталия Непомнящего, музыканта 12 лет, можно по праву назвать юным дарованием. Сегодня он, воспитанник студии Воронцовского дворца, выпускник детской музыкальной школы №1, является дипломантом и победителем многих международных, всеукраинских и городских музыкальных соревнований. Одесский композитор и поэт Светлана Донская специально для талантливого мальчика написала композицию «Я и саксафон». Именно с этой песней пришел сегодня на праздничный концерт Виталий, и ее исполнение вызвало шквал заслуженных аплодисментов.

Дети так стараются, молодцы, так красиво выступают, поют, танцуют, нам очень нравится,

– восклицает зрительница Анна.

Да, это здорово! Особенно понравились танцы, «Часики», и другие. И пели отлично! Спасибо взрослым, у нас сегодня настоящий праздник,

– вторят ей ребята Олег и Наташа.

Концерт прошел в теплой обстановке, благодарные зрители были рады каждому номеру, а юные певцы и музыканты постарались на славу. Для них такие мероприятия всегда радость выступлений на сцене и того удовольствия, которое они дарят зрителям своим мастерством.

Наша миссия – поддержать обездоленных детей, молиться за них, за то, чтобы в их душе и вокруг них был мир, светлые лица, радость. Они нуждаются в доброте и поддержке, и мы стремимся дать им это по мере наших сил,

– сказал протоирей Олег Мокряк.

Комплекс мероприятий, посвященных Дню защиты детей, проводимый по инициативе миссионерского отдела Одесской епархии завершается. Но помощь детям, домам Малютки, специализированным школам, детским домам на этом не прекращается.

Напомним, что мероприятия, посвященные Дню защиты детей проходят в рамках комплексной программы по социальной адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями, которую разработал народный депутат Украины, президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов. Программа действует более десяти лет, тысячи детей приняли в ней участие.