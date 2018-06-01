Миссионерский отдел Одесской епархии провел комплекс мероприятий ко Дню защиты детей

В День защиты детей, первого июня, на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» собрались представители Одесской Епархии, переселенцы, юристы, преподаватели и студенты Одесской Юракадемии, чтобы высказать свое мнение о насущных проблемах и вопросах, касающихся прав детей. Круглый стол в защиту прав детей показал, что в нашем городе достаточно людей, которым небезразлична судьба детей, о таких детях думают и заботятся.
Особое внимание благому делу уделили представители Одесской епархии, поделились с собравшимися своим опытом в психологической и социальной адаптации детей, попавших в сложные ситуации.
Второго июня, в рамках комплекса мероприятий, посвященных празднику, в студенческом Храме Святой мученицы Татианы прошел молебен о детях. О вечной памяти детей, погибших в зоне боевых действий, молились в храме. О мирном небе над головой, о том, чтобы дети не знали невзгод, печалей, тревог и ужасов войны, возносили молитвы.
После торжественного молебна, в актовом зале НУ «ОЮА» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей.
Такие концерты проводятся уже не первый раз и стали уже традицией. В нынешнем концерте, принимали участие дети из многодетных семей, а также танцевальные и песенные коллективы.
Руководитель хореографического ансамбля «Акварель» от общеобразовательной школы №25 Наталья Сидорова очень довольна тем, что коллектив пригласили участвовать в праздничном концерте.
В коллектив, выступивший сегодня на празднике, входит младшая группа, девочки 8-10 лет. Публике очень понравились представленные ими танцы «Часики» и «Кукла». Мастерски выполненные красочные костюмы, интересная хореография, собранность и старания членов танцевального коллектива вызвали бурю аплодисментов.
Виталия Непомнящего, музыканта 12 лет, можно по праву назвать юным дарованием. Сегодня он, воспитанник студии Воронцовского дворца, выпускник детской музыкальной школы №1, является дипломантом и победителем многих международных, всеукраинских и городских музыкальных соревнований. Одесский композитор и поэт Светлана Донская специально для талантливого мальчика написала композицию «Я и саксафон». Именно с этой песней пришел сегодня на праздничный концерт Виталий, и ее исполнение вызвало шквал заслуженных аплодисментов.
Концерт прошел в теплой обстановке, благодарные зрители были рады каждому номеру, а юные певцы и музыканты постарались на славу. Для них такие мероприятия всегда радость выступлений на сцене и того удовольствия, которое они дарят зрителям своим мастерством.
Комплекс мероприятий, посвященных Дню защиты детей, проводимый по инициативе миссионерского отдела Одесской епархии завершается. Но помощь детям, домам Малютки, специализированным школам, детским домам на этом не прекращается.
Напомним, что мероприятия, посвященные Дню защиты детей проходят в рамках комплексной программы по социальной адаптации для детей-сирот и детей с особыми потребностями, которую разработал народный депутат Украины, президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов. Программа действует более десяти лет, тысячи детей приняли в ней участие.