В Украине 6 июня отмечается День журналиста

6 июня в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации. Ровно 26 лет назад 6 июня 1992 года Национальный союз журналистов Украины присоединился к Международной федерации журналистов – крупнейшей в мире организации, защищающей профессиональные и социальные права журналистов. Впоследствии, именно эта дата стала главным профессиональным праздником всех журналистов – тех, кого мы каждый день видим на экранах телевизоров, кто неустанно трудится за кадром, кто пишет острые общественно-политические статьи, снимает репортажи и вещает главные новости Украины и мира.

Настоящий журналист – это, прежде всего, высокообразованный и порядочный человек, который информирует нас о важных событиях; это талантливый психолог, способный передать посредством журналистского материала истинные чувства и настроения людей. Без профессии журналиста сегодня невозможно представить существование современного общества. В то же время эта профессия по праву считается одной из самых опасных, ведь зачастую именно журналисты первыми оказываются в зонах конфликтов, стихийных бедствий и других угрожающих жизни ситуациях. И первоочередная задача государства – защищать их профессиональные права, способствовать установлению свободы слова и создавать условия для развития СМИ, представляющих разные точки зрения.

Также очень важно приобщать к работе в журналистике как можно больше молодёжи. В нашем городе качественную подготовку нового поколения журналистов осуществляет факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия». Будущие журналисты не ограничиваются только занятиями в аудиториях, они создают собственные творческие проекты, участвуют в различных конференциях, форумах, тренингах, посвящённых проблемам медиа, принимают участие в международных программах, а многие уже полноценно работают в ведущих средствах массовой информации города и страны.

Уважаемые журналисты! В День Вашего профессионального праздника позвольте выразить искреннюю благодарность за Вашу самоотверженную работу на благо развития государства и общества! Крепкого здоровья, творческого вдохновения, профессиональных успехов, будьте всегда и во всем первыми! – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов.