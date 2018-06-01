В Украине 6 июня отмечается День журналиста

Настоящий журналист – это, прежде всего, высокообразованный и порядочный человек, который информирует нас о важных событиях; это талантливый психолог, способный передать посредством журналистского материала истинные чувства и настроения людей. Без профессии журналиста сегодня невозможно представить существование современного общества. В то же время эта профессия по праву считается одной из самых опасных, ведь зачастую именно журналисты первыми оказываются в зонах конфликтов, стихийных бедствий и других угрожающих жизни ситуациях. И первоочередная задача государства – защищать их профессиональные права, способствовать установлению свободы слова и создавать условия для развития СМИ, представляющих разные точки зрения.
Также очень важно приобщать к работе в журналистике как можно больше молодёжи. В нашем городе качественную подготовку нового поколения журналистов осуществляет факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия». Будущие журналисты не ограничиваются только занятиями в аудиториях, они создают собственные творческие проекты, участвуют в различных конференциях, форумах, тренингах, посвящённых проблемам медиа, принимают участие в международных программах, а многие уже полноценно работают в ведущих средствах массовой информации города и страны.
Уважаемые журналисты! В День Вашего профессионального праздника позвольте выразить искреннюю благодарность за Вашу самоотверженную работу на благо развития государства и общества! Крепкого здоровья, творческого вдохновения, профессиональных успехов, будьте всегда и во всем первыми!