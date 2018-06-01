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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Украине 6 июня отмечается День журналиста

Категория: Первая полоса / Новости

6 июня в Украине свой профессиональный праздник отмечают работники средств массовой информации.  Ровно 26 лет назад 6 июня 1992 года Национальный союз журналистов Украины присоединился к Международной федерации журналистов – крупнейшей в мире организации, защищающей профессиональные и социальные права журналистов. Впоследствии, именно эта дата стала главным профессиональным праздником всех журналистов –  тех, кого мы каждый день видим на экранах телевизоров, кто неустанно трудится за кадром, кто пишет острые общественно-политические статьи, снимает репортажи и вещает главные новости Украины и мира.
Настоящий журналист – это, прежде всего, высокообразованный и порядочный человек, который информирует нас о важных событиях; это талантливый психолог, способный передать посредством журналистского материала истинные чувства и настроения людей.  Без профессии журналиста сегодня невозможно представить существование современного общества. В то же время эта профессия по праву считается одной из самых опасных, ведь зачастую именно журналисты первыми оказываются в зонах конфликтов, стихийных бедствий и других угрожающих жизни ситуациях.  И первоочередная задача государства – защищать их профессиональные права, способствовать установлению свободы слова и создавать условия для развития СМИ, представляющих разные точки зрения.
Также очень важно приобщать к работе в журналистике как можно больше молодёжи. В нашем городе качественную подготовку нового поколения журналистов осуществляет факультет журналистики Национального университета «Одесская юридическая академия». Будущие журналисты не ограничиваются только занятиями в аудиториях, они создают собственные творческие проекты, участвуют в различных конференциях, форумах, тренингах, посвящённых проблемам медиа, принимают участие в международных программах, а многие уже полноценно работают в ведущих средствах массовой информации города и страны.
         Уважаемые журналисты! В День Вашего профессионального праздника позвольте выразить искреннюю благодарность за Вашу самоотверженную работу на благо развития государства и общества! Крепкого здоровья, творческого вдохновения, профессиональных успехов, будьте всегда и во всем первыми!
 – написал на своей официальной странице в Facebook народный депутат Украины Сергей Кивалов. 



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