В Одессе провели масштабный соцопрос среди абитуриентов

Проведенный недавно студентами факультета психологии, политологии и социологии НУ «ОЮА» совместно с Южноукраинским Центром этнических и политических исследований «Лад» соцопрос среди выпускников одиннадцатых классов уверенно показал – очень многие молодые люди хотят сделать своей будущей профессией юриспруденцию и стремятся получить образование именно в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Опрос был проведен в 15 точках, пропорционально распределенных в четырех районах города, — рассказывает куратор соцопроса Андрей Крыжановский. — Мы предлагали ребятам, вышедшим из пунктов ВНО после сдачи тестов, набор ключевых вопросов. А именно – куда вы хотели бы поступить, какой университет выбрали и какими соображениями при этом руководствовались. Очень многие их них указывали на Юракадемию, как на тот университет, в котором они хотели бы учится профессиональным навыкам в будущей профессии.

Действительно, ребята, хоть еще и не пришли в себя после экзаменационного волнения, но на поставленные вопросы отвечали не задумываясь и вполне определенно.

Я очень нервничал, ведь сегодня решалось, ступлю ли я на путь, который ведет к моей мечте. Я хотел бы поступить в Юракадемию на судебно-административный факультет.

— признается Олег Бедняк.

Я готовилась к тестам два года, и, кажется, все уже выучила, но все равно волновалась очень, иногда терялась, но возвращалась к теме, и, мне кажется, писала правильные ответы.

— говорит Мария Пащенко.

Сегодня сдавала украинский язык, очень волновалась. Готовилась к экзаменам усердно, мне очень хочется получить образование на факультете психологии, политологии и социологии Юридической академии. Я считаю, что это очень интересные, полезные знания, которые дадут мне возможность понимать процессы, происходящие в мире, помогать людям в разных жизненных ситуациях.

— делится абитуриентка Юлия Сачко.

Соцопросом было охвачено 1200 выпускников из 25 одесских школ.

Подобное социальное исследование проводится не первый год, и, таким образом, дает возможность проследить динамику изменения предпочтения в выборе профессии молодых людей, желающих получить высшее образование.

Масштабное исследование, проведенное студентами факультета психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия» в очередной раз показало высокий уровень популярности Юридической академии среди выпускников 11-х классов, наших будущих абитуриентов. По сравнению с прошлым годом значительно выросло количество абитуриентов из Одессы, которые хотят стать студентами НУ «ОЮА». Какие причины этого? Сами выпускники называют, во-первых, высокий статус университета, его известность в Украине и за ее пределами. Сегодня НУ «ОЮА» – это популярный бренд в сфере образования и науки. Во-вторых, прекрасную материально-техническую базу. Это и теплые, оборудованные по последнему слову техники учебные корпуса, учебные лаборатории, стадионы и общежития, библиотека. Также все организовано для питания студентов и преподавателей. В-третьих, в НУ «ОЮА» заложены университетские традиции подготовки высококлассных специалистов, а также – гарантия их трудоустройства. Это касается не только юристов, но и психологов, политологов и социологов. Например, политологи и социологи начинают учебный год с экскурсии в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины. Вообще, этот год для нас особенный – на базе факультета проводилось сразу три Всеукраинских олимпиады. Высочайший уровень нашего университета отметили представители 58 университетов из всех уголков Украины. Конкуренция среди политологов и социологов была крайне высокая. Тем приятнее отметить, что победу в командном зачете праздновали студенты - политологи и социологи именно Юракадемии.

— говорит декан факультета психологии, политологии и социологии НУ «ОЮА» Денис Яковлев.

В НУ «ОЮА» стремятся сделать все, чтобы абитуриенты могли быстро и без сложностей подать документы на поступление в вуз. В НУ «ОЮА» создан и успешно работает Консультационный центр оказания бесплатной помощи абитуриентам по созданию электронных кабинетов, регистрации и подачи документов для поступления в университеты. Высококвалифицированные сотрудники Центра также предоставляют необходимую информацию, касающуюся прав и обязанностей поступающих и всех предусмотренных льгот. Напомним – те, кто подал документы на поступление в Одесскую Юракадемию одними из первых, будут зачислены на первый курс вне очереди.